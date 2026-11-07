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Europa

Inteligjenca artificiale parashikon çfarë duam të blejmë, edhe kur nuk e dimë vetë

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Inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se si konsumatorët kërkojnë, zgjedhin dhe blejnë produkte në internet. Përmes analizimit të miliona veprimeve të përdoruesve, algoritmet përpiqen të identifikojnë jo vetëm atë që njerëzit kërkojnë, por edhe dëshirat dhe preferencat që nuk i shprehin drejtpërdrejt.

Një shembull është platforma ndërkombëtare e modës Lyst, e cila bashkon ofertat e 27 mijë markave dhe dyqaneve dhe përdor inteligjencën artificiale për të personalizuar përvojën e blerjeve.

Sipas një analize të gazetës italiane Il Sole 24 Ore, Lyst përpunon rreth 10 milionë veprime në ditë, përfshirë kërkimet, produktet e ruajtura në listat e dëshirave dhe blerjet.

Këto të dhëna i mundësojnë platformës të ndjekë mënyrën se si formohen dhe ndryshojnë preferencat e konsumatorëve.

Drejtoresha ekzekutive e Lyst, Emma McFerran, e përshkruan kompaninë si një platformë të dëshirave, ku ndërthuren teknologjia, arti dhe analiza e sjelljes njerëzore.

Sipas saj, inteligjenca artificiale duhet të kuptojë edhe atë që kompania e quan “kritere të heshtura”: faktorët që ndikojnë në një vendim blerjeje, por që përdoruesit nuk i përmendin gjatë kërkimit.

Për shembull, një person që kërkon një fustan të zi për një aktivitet mund të ketë kërkesa të tjera të pashprehura: të duket elegant, të ndihet rehat dhe të përshtatet me mjedisin shoqëror.

Algoritmet përpiqen të kuptojnë këtë kontekst për të ofruar sugjerime më të përshtatshme.

Megjithatë, McFerran pranon se teknologjia ka ende vështirësi në identifikimin e preferencave negative, si rastet kur një përdorues nuk e pëlqen një produkt, por nuk e shpreh këtë në platformë.

Një tjetër ndryshim lidhet me ndikimin e markave të njohura. Sipas Lyst, konsumatorët po orientohen gjithnjë e më shumë drejt stileve dhe kombinimeve estetike, në vend që të kërkojnë vetëm një markë të caktuar.

Ky ndryshim është veçanërisht i dukshëm te brezi Z, ku moda dhe kultura popullore ndikojnë drejtpërdrejt në njëra-tjetrën.

Në tremujorin e dytë të vitit 2026, kapelja e ekipit amerikan të basketbollit New York Knicks u rendit si produkti më i kërkuar në indeksin Lyst, me një rritje të kërkimeve prej 4.276% krahasuar me periudhën e mëparshme.

Sipas McFerran, kjo tregon se ngjarjet sportive dhe kulturore mund të ndikojnë fuqishëm në preferencat e konsumatorëve.

Analiza e miliona sinjaleve digjitale po i ndihmon platformat të kuptojnë më mirë sjelljen e blerësve, megjithëse parashikimi i dëshirave individuale mbetet një proces kompleks dhe jo gjithmonë i saktë.

Burimi: Il Sole 24 Ore – The intention algorithm

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