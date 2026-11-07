Protestuesit e PD marshojnë drejt Kryeministrisë
Protestuesit e thirrur nga Partia Demokratike kanë nisur marshimin drejt Kryeministrisë. Të grumbulluar fillimisht në selinë blu, mbështetësit e PD, të prirë nga deputetët Flamur Noka, Agron Gjekmarkaj u zhvendosën para godinës së qeverisë aty ku siç ishte lajmëruar do të zhvillojnë për të tretën të shtunë me radhë protestën kundër qeverisë.
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