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Kronika

Protestuesit e PD marshojnë drejt Kryeministrisë

· 1 min lexim

Protestuesit e thirrur nga Partia Demokratike kanë nisur marshimin drejt Kryeministrisë. Të grumbulluar fillimisht në selinë blu, mbështetësit e PD, të prirë nga deputetët Flamur Noka, Agron Gjekmarkaj u zhvendosën para godinës së qeverisë aty ku siç ishte lajmëruar do të zhvillojnë për të tretën të shtunë me radhë protestën kundër qeverisë.

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