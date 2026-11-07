Aleanca për Shqiptarët e quan Dimitrievskin “patriot me bateri”: provimi juridik po përdoret për fushatë
Reagimi vjen pas kërcënimit të liderit të ZNAM-it se do të largohet nga Qeveria nëse provimi juridik jepet edhe në gjuhën shqipe; edhe SDSM-ja opozitare e quan çështjen alibi për zgjedhje të parakohshme.
Aleanca për Shqiptarët ka reaguar ndaj kërcënimeve të liderit të ZNAM-it, Maksim Dimitrievski, se do ta braktisë koalicionin qeveritar nëse pranohet kërkesa që provimi juridik të jepet edhe në gjuhën shqipe, krahas maqedonishtes, siç njofton Fokus. Sipas Aleancës, Dimitrievski është “patriot me bateri” dhe është figurë e lexuar prej kohësh.
“Maksim Dimitrievski mund ta braktisë Qeverinë, sepse e di se do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare. Çështja e provimit juridik i nevojitet për ta përdorur në fushatën parazgjedhore dhe për ta luajtur rolin e ‘patriotit të madh’. Por patrioti i madh, në të vërtetë, është patriot me bateri”, thuhet në reagimin e Aleancës për Shqiptarët, përcjell Fokus. Sipas partisë, të gjitha kartat e tjera i janë harxhuar Dimitrievskit dhe me këtë qasje ai përpiqet ta përmirësojë rejtingun për një për qind, por pa dobi.
Edhe SDSM-ja opozitare, siç njofton Fokus, vlerëson se deklaratat e Dimitrievskit janë vetëm përpjekje për t’i siguruar koalicionit qeveritar alibi për zgjedhje të parakohshme. Sipas SDSM-së, tema e provimit juridik po shtyhet si përplasje e supozuar brenda koalicionit, për të krijuar përshtypjen e tensionit dhe për të hapur rrugën e zgjedhjeve, pa u pranuar se stabiliteti financiar është i kërcënuar për shkak të aferës me Alta Bankën.
Dimitrievski deklaroi mbrëmë, në një intervistë për televizionin Sitel, se ZNAM nuk do të pranojë që provimi juridik të jepet në gjuhë tjetër përveç maqedonishtes dhe se, nëse Qeveria merr vendim ndryshe, partia është e gatshme ta braktisë koalicionin qeveritar, raporton Fokus.
Ai shtoi se qëndrimet e ZNAM-it për këtë çështje i janë të njohura kryeministrit Hristijan Mickoski dhe se në takimin e ardhshëm me të do të kërkojë një takim liderësh të partnerëve qeveritarë, për të përcaktuar vijat e kuqe të partisë së tij dhe çfarë do të thotë kjo në të ardhmen për shtetin dhe për sistemin juridik të vendit.
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