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Kosova

MINTI dhe Banka Botërore do të nënshkruajnë marrëveshje për zhvillimin e Eko-Parqeve Industriale në Kosovë

Marrëveshja synon parqe industriale me standarde të qëndrueshme, prodhim të pastër dhe përdorim efikas të burimeve, për më shumë investime dhe vende pune.

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Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) dhe Banka Botërore janë në prag të nënshkrimit të një marrëveshjeje bashkëpunimi për të mbështetur zhvillimin e Eko-Parqeve Industriale në Kosovë, siç njofton RTK. Marrëveshja ende nuk është nënshkruar, por pritet të krijojë bazën për zhvillimin e parqeve industriale në përputhje me standardet e qëndrueshme.

Marrëveshja synon ta mbështesë sektorin industrial drejt prodhimit të pastër, përdorimit efikas të burimeve dhe forcimit të konkurrueshmërisë. Në këtë mënyrë, parqet industriale pritet të zhvillohen mbi parime të qëndrueshmërisë, duke i dhënë sektorit një drejtim më të pastër dhe më efikas.

Pritet që bashkëpunimi të hapë mundësi të reja për investime, të përmirësojë infrastrukturën dhe të krijojë vende pune. Kjo pritet ta bëjë Kosovën më tërheqëse për investitorët vendorë dhe të huaj, duke forcuar rolin e industrisë në ekonomi.

Zhvillimi i Eko-Parqeve Industriale paraqitet si hap drejt modernizimit të sektorit industrial të Kosovës dhe përafrimit me standardet e Bashkimit Evropian, duke e lidhur zhvillimin industrial me kërkesat e qëndrueshmërisë.

Sipas MINTI-t, bashkëpunimi pritet të kontribuojë në krijimin e kushteve më të favorshme për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe të jetë hap i rëndësishëm drejt një ekonomie të gjelbër dhe gjithëpërfshirëse.

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