Stephanie Vaquer rikthehet në ring pas dëmtimit: fiton me IYO SKY dhe Lola Vice në Portland
Ish-kampionia e botës për femra u kthye në aksion në shfaqjen e 5 nëntorit në Maine, pas mungesës që e mbajti jashtë ndeshjes me Becky Lynch në Raw.
Siç njofton Fightful, Stephanie Vaquer është rikthyer në ring: ajo luftoi në house show-n e WWE-së më 5 nëntor në Portland të Maine-it, pas një periudhe mungese për shkak dëmtimi.
Vaquer pritej të rikthehej më parë në një ndeshje kundër Becky Lynch në Monday Night Raw, e cila do të përcaktonte sfidanten për titullin botëror të femrave të Liv Morgan, por u njoftua se dëmtimi i saj në kyçin e këmbës nuk ishte shëruar plotësisht dhe ajo u tërhoq nga ndeshja.
Siç raporton WrestleView, në Portland Vaquer bëri ekip me IYO SKY dhe Lola Vice dhe të tria mposhtën Fatal Influence në një ndeshje treshe për femra; shfaqja në Cross Insurance Arena ishte pjesë e turneut Road to Survivor Series: WarGames.
Në mungesë të Vaquer, Becky Lynch e sfidoi Liv Morgan për titullin në Raw dhe fitoi me diskualifikim, por Morgan e ruajti kurorën.
Rikthimi në house show është hapi i parë i Vaquer drejt kthimit të plotë në programet televizive të WWE-së.
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