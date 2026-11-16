Trump emëron Eric Ueland në krye të agjencisë mbikëqyrëse të Kongresit, GAO
Presidenti Donald Trump emëroi të hënën Eric Ueland si kontrollor të përgjithshëm (comptroller general) dhe drejtues të Government Accountability Office (GAO), zyrës së pavarur mbikëqyrëse të Kongresit, e cila ka edhe të drejtën ta padisë administratën në emër të Kongresit, siç njofton Politico.
Mandati i kontrollorit të përgjithshëm është 15-vjeçar, ndërsa posti ka mbetur bosh që kur mandati i Gene Dodaro-s skadoi në fund të vitit 2025, sipas Bloomberg Law.
Ueland është zëvendësdrejtor i Zyrës së Menaxhimit dhe Buxhetit (OMB) nën Russell Vought dhe ka luajtur rol kyç në përpjekjet e administratës për shkurtimin e burokracisë federale, përfshirë si administrator në detyrë i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Më herët ai ka qenë ndihmës i vjetër në Senat, si drejtor stafi i republikanëve të Komisionit të Buxhetit nën Michael Enzi dhe shef kabineti i ish-udhëheqësit të shumicës Bill Frist.
Komisioni i Senatit për Sigurinë Kombëtare dhe Çështjet Qeveritare, i kryesuar nga senatori republikan Rand Paul, do të mbajë seancën dëgjimore për emërimin të enjten, më 19 nëntor. Republikanët po nxitojnë ta konfirmojnë Ueland-in përpara se demokratët të marrin kontrollin e Senatit në janar.
Demokratët e kundërshtojnë procesin e përshpejtuar. Sipas tyre, Paul u dha më pak se 24 orë për të paraqitur emra kandidatësh, ndërsa komisioni dypartiak i parashikuar për shqyrtimin e tyre nuk u mblodh kurrë. Ata e quajnë procesin një farsë që synon të vendosë një njeri të zgjedhur nga Trump në krye të mbikëqyrësit të Kongresit, në një kohë kur GAO po përballet me thirrje për ta paditur administratën për bllokimin e fondeve të miratuara nga Kongresi.
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