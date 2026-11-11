Mjekët indianë vënë në dyshim pajisjen Temple prej 900 dollarësh që pretendon se mat rrjedhën e gjakut në tru
Pajisja e vogël që vishet në tëmth, e zhvilluar nga miliarderi Deepinder Goyal dhe e mbajtur nga sportistë të njohur, promovohet si matëse e rrjedhës së gjakut në tru në kohë reale, por mjekët thonë se pretendimet nuk mbështeten në kërkime të rishikuara nga kolegët
Një pajisje e vogël e veshur që po zhvillohet nga sipërmarrësi miliarder indian Deepinder Goyal ka shkaktuar kritika nga mjekët, të cilët thonë se pretendimet e saj për matjen e rrjedhës së gjakut në tru janë të ekzagjeruara, siç njofton Reuters.
Pajisja Temple është më pak se 2.54 centimetra e gjerë, peshon nën 2 gramë dhe ngjitet anash kokës, mes ballit dhe veshit, në zonën e tëmthit. Sipas materialeve promovuese, funksioni BrainFlow tregon në kohë reale sa mirë furnizohet truri me gjak, ndërsa funksioni Entropy mat sa mundim i duhet trupit për të larguar nxehtësinë. Reklamohen edhe lexime termike, imune, tretëse, njohëse dhe emocionale.
Çmimi i pajisjes është 85.000 rupi, rreth 907 dollarë, dhe vjen në gjashtë ngjyra. Ajo është mbajtur nga kapiteni indian i kriketit Shubman Gill dhe nga medalistja olimpike në badminton P.V. Sindhu.
Mjekë të njohur janë skeptikë: thonë se aftësitë e pajisjes nuk mbështeten në kërkime të rishikuara nga kolegët dhe kërkojnë që ajo të hyjë nën mbikëqyrjen e rregullatorëve mjekësorë. Hepatologu Cyriac Philips, i njohur si “TheLiverDoc”, e ka quajtur Temple “mashtrimi më i madh shëndetësor”, ndërsa pediatri dhe nefrologu Sanjeev Bagai e quajti “një marifet” pa miratim formal. Mjeku Jason Philip vuri në dukje se sinjalet optike mbi lëkurën e tëmthit japin të dhëna vetëm për arterien e përkohshme sipërfaqësore, jo për rrjedhën e gjakut në tru.
Goyal u është kundërpërgjigjur kritikave duke thënë se Temple është “pajisje fitnesi dhe mirëqenieje”, jo pajisje mjekësore. Në një deklaratë për Reuters, Temple tha se BrainFlow dhe Entropy janë metrika të reja “me shkencë në zhvillim”, se do të pasojnë kërkime të tjera dhe se disa metrika përfundimisht do të kenë nevojë për miratim rregullator. Ministria indiane e Shëndetësisë nuk iu përgjigj pyetjeve të Reuters.
Debati vjen ndërsa prodhuesit e pajisjeve të veshura përballen me pyetjen se kur një funksion fitnesi bëhet mjekësor. Disa funksione të Apple Watch, si njoftimet për hipertension, kanë marrë leje nga FDA-ja amerikane, ndërsa vitin e kaluar FDA paralajmëroi kompaninë Whoop për funksionin e saj të presionit të gjakut.
Goyal njihet si bashkëthemelues i Eternal, që zotëron kompaninë më të madhe të listuar të shpërndarjes së ushqimit në Indi, Zomato, me vlerë tregu rreth 35 miliardë dollarë. Ai u largua këtë vit nga posti i drejtorit ekzekutiv për t’u fokusuar te Temple. Temple mblodhi 54 milionë dollarë në shkurt, me vlerësim rreth 190 milionë dollarë, ka në bordin këshillues profesorë nga Universiteti i Otavës dhe Harvardi, dhe sipas Goyal ka marrë porosi nga më shumë se 62 vende që nga 1 nëntori. Kompania po punon edhe për zbulimin e gërhitjes dhe kërcitjes së dhëmbëve.
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