Operacioni “Buna”: MPB-ja serbe përgjoi fshehurazi gjashtë studentë dhe gazetarë nga prilli në nëntor
Shërbimi për Luftën kundër Terrorizmit dhe Ekstremizmit i Ministrisë së Brendshme të Serbisë mbajti nën masa të fshehta vëzhgimi dhe përcjelljeje gjashtë studentë dhe gazetarë nga prilli deri në fillim të nëntorit, në operacionin e koduar “Buna”, zbulon gazeta Danas nga burime brenda shërbimit dhe Prokurorisë së Lartë në Beograd.
Shërbimi për Luftën kundër Terrorizmit dhe Ekstremizmit i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë (MPB) mbajti nën masa të fshehta vëzhgimi dhe përcjelljeje gjashtë studentë dhe gazetarë nga prilli deri në fillim të nëntorit të këtij viti, në një operacion të koduar “Buna”, siç zbulon gazeta Danas, e cila thotë se të dhënat i ka mësuar nga burime brenda këtij shërbimi dhe brenda Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd.
Sipas Danas-it, personat nën masa — të cilët në raportet operative quheshin “shënjestra” — janë studentja Ana Rakić, një mik i afërt i studentes Nikolina Sinđelić, i identifikuar vetëm me inicialet S. G., studenti i historisë që merret edhe me gazetari Ilija Tepšić, studenti Boris Dojčinović, drejtuesi dhe redaktori i kanalit në YouTube “Slavija Info”, Ljubomir Stefanović, si edhe inxhinieri i IT-së dhe fotografi Gavrilo Andrić, i cili i përcillte nga afër protestat studentore dhe qytetare. Në nismën e shërbimit pretendohej se ekzistonte dyshimi i bazuar se të gjashtë po përgatisnin vepra kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Serbisë, përfshirë thirrjen për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues dhe spiunazhin.
Masat u miratuan në fillim të prillit për tre muaj dhe u zgjatën edhe për tre muaj të tjerë, deri në fillim të nëntorit, kur pas skadimit të urdhrit nuk u zgjatën më, sepse, sipas burimit të Danas-it, nuk kishin dhënë asnjë provë. Gjykata e Lartë në Beograd, e cila e kishte lëshuar urdhrin, nuk iu përgjigj pyetjeve të gazetës, ndërsa Prokuroria e Lartë Publike nuk i mohoi gjetjet e Danas-it, duke thënë se dokumentet mbajnë shkallën e fshehtësisë “tepër sekret” dhe se nuk mund të përgjigjet.
Një burim nga vetë shërbimi i tha Danas-it se procesi i vendosjes nën masa ishte abuzuar dhe se qëllimi nuk ishte vërtetimi i veprave penale, por përcjellja e lëvizjeve dhe e komunikimeve të tyre, për të mësuar planet e lëvizjes studentore. Sipas të njëjtit burim, si rezultat i masave u arrestua më 6 maj studenti Lazar Mišić, i njohur si “Gandi”, i akuzuar për thirrje për rrëzimin e rendit kushtetues, sepse dyshohej se planifikonte bllokimin e termocentralit TENT; vetë Mišić kishte thënë pas arrestimit se e dinte që shërbimet e sigurisë e kishin përgjuar në periudhën e mëparshme. Shërbimi për Luftën kundër Terrorizmit dhe Ekstremizmit nuk iu përgjigj pyetjeve të Danas-it nëse dhe për çfarë arsyesh i kishte mbajtur këta persona nën masa.
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