Hoti: Kurti mashtron veten e botën me deklarata se e ka ulur pabarazinë në paga
Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka kritikuar sot qeverisjen aktuale, duke thënë se kryeministri Albin Kurti e mashtron veten dhe botën me deklarata se e ka ulur pabarazinë në paga.
Hoti në një postim në Facebook shkruan se nga çdo 10 persona të moshës së punës, vetëm 4 janë të punësuar.
Lexoni të plotë postimin e Hotit:
Kurti mashtron veten e botën me deklarata se e ka ulur pabarazinë në paga
E fsheh të vërtetën:
– nga çdo 10 persona të moshës së punës, vetëm 4 janë të punësuar;
– nga 10 gra të moshës së punës, vetëm 3 janë të punësuara;
– nga 10 të rinj të moshës 15-24, vetëm 3 janë të punësuar;
– gjysma e popullsisë së moshës së punës as nuk marrin pjesë në tregun e punës.
Këto raporte kanë mbetur të njëjta në pesë vitet e fundit, edhe pse janë shpenzuar miliona në skema të superpunës e të subvencioneve pa asnjë efekt real afatgjatë.
Kostoja e jetës gati është dyfishuar në pesë vitet e fundit. Sigurimet shëndetësore as nuk janë në horizont. Prodhimi vendor është në krizë dhe çmimet e produkteve ushqimore nga importi janë gjithnjë e më të larta.
Atëherë për çfarë ulje të pabarazisë po flet ky?./Telegrafi/
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