☁️
Tiranë 19°C · Vranët 11 Nëntor 2026
S&P 500 7,521 ▼0.38%
DOW 52,232 ▼0.3%
NASDAQ 25,066 ▼0.74%
NAFTA 87.19 ▲1.34%
ARI 4,059 ▲0.72%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
₿ CRYPTO
BTC $73,956 ▼ -0.4% ETH $2,058 ▼ -1.58% XRP $1.0630 ▼ -1.52% SOL $83.7300 ▼ -1.08%
S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 87.19 ▲1.34 % ARI 4,059 ▲0.72 % S&P 500 7,521 ▼0.38 % DOW 52,232 ▼0.3 % NASDAQ 25,066 ▼0.74 % NAFTA 87.19 ▲1.34 % ARI 4,059 ▲0.72 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8363 EUR/CHF 0.9213 EUR/ALL 90.8159 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6269 EUR/TRY 56.1295 EUR/JPY 177.27 EUR/CAD 1.5848
11 Nën 2026
Breaking
Raporti i KE-së për Shqipërinë, Shabani takim me ambasadoren e BE-së: Integrimi evropian kërkon një Avokat të Popullit më të fortë Vizita në Itali, ministri Gogu zhvillon tre takime me zyrtarë të lartë në Romë: Forcim i bashkëpunimit në Drejtësi mes “Mbajtja në paraburgim, shkelje e të drejtave”- Veliaj kërkoi të marrë pjesë në Asamble, Balla: Përballjen me drejt� KOPENHAGË – Zelensky mirëpret përfshirjen evropiane në negociatat ruso-ukrainase të paqes Operacioni “Buna”: MPB-ja serbe përgjoi fshehurazi gjashtë studentë dhe gazetarë nga prilli në nëntor
Menu
Kosova

Hoti: Kurti mashtron veten e botën me deklarata se e ka ulur pabarazinë në paga

· 2 min lexim

Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Avdullah Hoti ka kritikuar sot qeverisjen aktuale, duke thënë se kryeministri Albin Kurti e mashtron veten dhe botën me deklarata se e ka ulur pabarazinë në paga.

Hoti në një postim në Facebook shkruan se nga çdo 10 persona të moshës së punës, vetëm 4 janë të punësuar.

Lexoni të plotë postimin e Hotit:

Kurti mashtron veten e botën me deklarata se e ka ulur pabarazinë në paga

E fsheh të vërtetën:

– nga çdo 10 persona të moshës së punës, vetëm 4 janë të punësuar;

– nga 10 gra të moshës së punës, vetëm 3 janë të punësuara;

– nga 10 të rinj të moshës 15-24, vetëm 3 janë të punësuar;

– gjysma e popullsisë së moshës së punës as nuk marrin pjesë në tregun e punës.

Këto raporte kanë mbetur të njëjta në pesë vitet e fundit, edhe pse janë shpenzuar miliona në skema të superpunës e të subvencioneve pa asnjë efekt real afatgjatë.

Kostoja e jetës gati është dyfishuar në pesë vitet e fundit. Sigurimet shëndetësore as nuk janë në horizont. Prodhimi vendor është në krizë dhe çmimet e produkteve ushqimore nga importi janë gjithnjë e më të larta.

Atëherë për çfarë ulje të pabarazisë po flet ky?./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu