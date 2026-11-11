Pochettino rikthehet në Premier, United pranon t’i paguajë klauzolën
Drejtuesit e lartë të Manchester United janë mbledhur sot në Monako për të diskutuar për të ardhmen e stolit të “djajve të kuq”. Sipas medieve britanike drejtuesit e United kanë vendosur që të shkarkojnë Carrick dhe të hidhen në aksion për të caktuar pasardhësin e tij, i cili do të jetë Mauricio Pochettino.
Argjentinasi ka një klauzolë në kontratën që e lidh me Federatën Amerikane të Futbollit që të largohet nga detyra nëse një klub paguan 7 milionë paund. United është gati që të paguajë shifrën dhe të rikthejë kështu ish-teknikun e Tottenham në Premier League. A.V.
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