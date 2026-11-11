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Bota

Arrestohet në Beograd ish-ministri serb i Ekonomisë, Rade Basta, dyshohet se dëmtoi me miliona euro ndërmarrjen publike

Rade Basta u arrestua me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike në Beograd, nën dyshimet se gjatë drejtimit të "Beogradske elektrane" miratoi donacione të pajustifikuara për klube sportive.

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Ish-ministri serb i Ekonomisë, Rade Basta, është arrestuar në Beograd me urdhër të Prokurorisë së Lartë Publike, siç njofton Shqiptarja.com. Ai dyshohet se gjatë kohës kur drejtonte ndërmarrjen publike “Beogradske elektrane” e ka dëmtuar atë me miliona euro.

Në operacion, sipas Shqiptarja.com, janë përfshirë pjesëtarë të Shërbimit për Luftën kundër Korrupsionit, të cilët po kryejnë arrestime dhe kontrolle në ambiente të ndryshme. Basta do të mbahet në paraburgim për 48 orë.

Sipas mediave serbe, të cituara nga Shqiptarja.com, Basta ka miratuar donacione të pajustifikuara për klube të ndryshme sportive, mes tyre klube të vogla futbolli dhe basketbolli, si dhe një klub kalërimi. “Beogradske elektrane” është ndërmarrja publike që siguron ngrohjen qendrore të kryeqytetit serb.

Basta mbajti postin e ministrit të Ekonomisë nga tetori i vitit 2022 deri në vitin 2023, kur u shkarkua nga detyra. Shkarkimi erdhi pasi ai i kërkoi qeverisë serbe të mbante qëndrim të menjëhershëm për vendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë për shkak të agresionit ndaj Ukrainës; pas kësaj, ai themeloi lëvizjen “Rruga Evropiane”.

Ai ishte emëruar ministër si përfaqësues i partisë “Jedinstvena Srbija”, e cila kërkoi largimin e tij nga funksionet partiake dhe publike për shkak të deklaratave në mbështetje të sanksioneve ndaj Rusisë.

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