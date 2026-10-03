MOLDAVI – Sandu: Pesë mjete ajrore ruse shkelën hapësirën ajrore dhe shpërthyen në territor
– Pesë mjete ajrore ruse, mes tyre tre raketa të tipit “Banderol” dhe dy dronë, shkelën hapësirën ajrore të Moldavisë mëngjesin e së shtunës dhe shpërthyen në territorin e vendit, njoftuan autoritetet moldave.
Presidentja e Moldavisë, Maia Sandu, tha se pesë mjete ajrore ruse shkelën hapësirën ajrore të vendit brenda një periudhe prej rreth 15 minutash, gjatë sulmeve masive të Rusisë ndaj Ukrainës gjatë natës së 2 dhe 3 tetorit.
“Pesë mjete ajrore ruse, përfshirë raketa “Banderol” dhe dronë, shkelën hapësirën ajrore dhe shpërthyen në territorin tonë”, njoftoi Sandu.
Ajo paralajmëroi se lufta e Rusisë kundër Ukrainës përbën rrezik të drejtpërdrejtë edhe për qytetarët moldavë.
Ministri moldav i Mbrojtjes, Anatolie Nosatîi, sqaroi më pas se pesë mjetet nuk ishin të gjitha dronë.
Sipas tij, tre ishin raketa dhe dy dronë, ndërsa autoritetet kanë dokumentuar pesë raste të kalimit të tyre në hapësirën ajrore moldave.
Sipas të dhënave të autoriteteve moldave, incidentet u regjistruan rreth orës 07:45–08:00.
Ministria e Jashtme e Moldavisë dënoi shkeljen e hapësirës ajrore të vendit në kontekstin e sulmeve ruse ndaj Ukrainës.
Autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të mos afrohen te mbetjet e dronëve apo objekte të tjera të dyshimta dhe të njoftojnë menjëherë shërbimet e emergjencës në numrin 112.
Në një deklaratë të bërë një ditë më parë në Helsinki, Sandu tha se gjatë vitit 2026 dronët rusë kishin hyrë më shumë se 45 herë në hapësirën ajrore të Moldavisë, ndërsa tetë raste të tilla ishin regjistruar vetëm gjatë javës së fundit.
Ajo tha se Moldavia po forcon mbrojtjen ajrore dhe po modernizon ushtrinë për t’iu përgjigjur këtyre rreziqeve.
Në reagimin e saj pas incidentit të sotëm, Sandu tha se Rusia duhet ta ndalojë luftën dhe se, për sa kohë sulmet ndaj Ukrainës vazhdojnë, Kievi ka nevojë për mbështetje për të mbrojtur popullsinë dhe sigurinë e rajonit.
Sipas autoriteteve moldave, incidentet e ditës së sotme ndodhën në kuadër të sulmeve të gjera ajrore ruse ndaj Ukrainës. /
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