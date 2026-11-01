Pas mbështetjes për Rogers, stafi i Haley Stevens jep dorëheqje dhe Trump e përshëndet si “guxim”
Shefi i stafit shumëvjeçar i Haley Stevens, Justin German, dhe shumë anëtarë të tjerë të ekipit të saj dhanë dorëheqje të dielën në mëngjes, para mbështetjes së saj për republikanin Mike Rogers, ndërsa presidenti Donald Trump e përshëndeti vendimin si guxim dhe kandidati demokrat Abdul El-Sayed iu kundërpërgjigj nga Detroiti.
Shefi i stafit prej shumë vitesh i kongresmenes demokrate Haley Stevens, Justin German, tha në një deklaratë për USA Today se ai dhe “shumë anëtarë” të ekipit të Stevens dhanë dorëheqje që në mëngjes, para mbështetjes së saj për republikanin Mike Rogers. German tha se ata janë “të tronditur dhe të thyer në zemër” nga vendimi, se ai e mbështet me gjithë zemër kandidatin demokrat Abdul El-Sayed dhe u bëri thirrje votuesve të votojnë për Abdul-in dhe për demokratët në të gjithë fletëvotimin.
Presidenti Donald Trump e përshëndeti mbështetjen në Truth Social, duke shkruar: “Wow, this is BIG!” (“Uau, kjo është e MADHE!”). Sipas Wall Street Journal dhe Newsmax, Trump tha se Stevens tregoi “lojalitet të madh dhe pothuajse të paprecedentë ndaj popullit të madh të Michiganit” dhe se kjo “është diçka që quhet guxim”. Ai tha gjithashtu se ndjekja e saj është e madhe dhe se respekti për të, sidomos nga popullatat afrikano-amerikane dhe hebraike, është praktikisht i pakrahasueshëm.
Në konferencën për shtyp në Detroit, përkrah Rogers, pas shërbesës në Perfecting Church, Stevens e ndërpreu paraqitjen pasi një person jashtë kamerës bërtiti “Haley Stevens is a traitor!” (“Haley Stevens është tradhtare!”), raportoi TheWrap. Stevens u largua me nxitim bashkë me Rogers, pa iu përgjigjur më pyetjeve.
Kandidati demokrat Abdul El-Sayed iu kundërpërgjigj në Detroit, i shoqëruar nga senatori Jim Clyburn dhe senatorja Angela Alsobrooks në shkallët e North End Church of God in Christ, raportoi USA Today. El-Sayed tha se është i përqendruar te 9.999.998 banorët e tjerë të shtetit prej 10 milionë banorësh, të cilët paguajnë shumë për karburantin dhe ushqimet, dhe u kërkoi gazetarëve t’i përqendrojnë pyetjet te çështjet që u interesojnë banorëve të Michiganit. “I actually don’t think about Haley Stevens” (“Në fakt nuk mendoj për Haley Stevens”), tha ai.
Stevens e mbështeti Rogers të dielën, pas shërbesës në kishë, pasi kishte humbur ngushtë primaret demokrate të gushtit ndaj El-Sayed. Gara është për vendin e senatorit në pension Gary Peters dhe votohet të martën, më 3 nëntor. Stevens ka këmbëngulur se nuk po u kthen shpinën demokratëve dhe se bëhet fjalë vetëm për këtë një votë, sipas Newsmax.
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