Momente prekëse në Spanjë, i riu ribashkohet me familjen pas aksidentit hekurudhor (VIDEO)
Qindra familje në Spanjë janë në ankth pas aksidentit tragjik hekurudhor që ndodhi të mërkurën në mëngjes, më 28 tetor, pranë Toledos, ndërsa presin të mësojnë nëse të afërmit e tyre janë mes 68 viktimave të konfirmuara deri më tani.
Siç raporton laregion.es, një i ri me emrin Erik, i cili ndodhej në njërin prej dy trenave të përfshirë në aksident, u ribashkua këtë pasdite me familjen e tij në stacionin Santa Justa të Seviljes.
Kamerat televizive filmuan momentin prekës kur i riu përqafon një grua, që dyshohet se është nëna e tij. Të dy përqafohen fort, ndërsa Eriku nuk i përmban dot emocionet dhe shpërthen në lot. Familjarët shfaqen të lehtësuar që ai ka shpëtuar dhe është mirë me shëndet.
Pak më vonë, pasi u qetësua, Eriku tregoi për përjetimin e tij: “U nisa duke ecur me këmbët e mia. Valixhja mbeti në tren. Ndjeva sikur duhej të largohesha”.
Stacioni Santa Justa i Seviljes është kthyer në një nga pikat kryesore të ndihmës për të prekurit nga aksidenti. Aty janë krijuar hapësira për mbështetje mjekësore dhe psikologjike, si dhe për informimin e familjarëve të viktimave.
Entre la tragedia, una buena noticia: Eric, joven sevillano que viajaba en el Iryo, se reencuentra con su familia en la Estación de Santa Justa ❤️ https://t.co/mikCLjZp0Q
“Salí por mi propio pie. La maleta se ha quedado en el tren. Sentía que me tenía que alejar”. Hablamos con Eric, que viajaba en el vagón 6 del Iryo. https://t.co/2Ez6Gcp5z2
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