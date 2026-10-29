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Bota

Momente prekëse në Spanjë, i riu ribashkohet me familjen pas aksidentit hekurudhor (VIDEO)

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Qindra familje në Spanjë janë në ankth pas aksidentit tragjik hekurudhor që ndodhi të mërkurën në mëngjes, më 28 tetor, pranë Toledos, ndërsa presin të mësojnë nëse të afërmit e tyre janë mes 68 viktimave të konfirmuara deri më tani.

Siç raporton laregion.es, një i ri me emrin Erik, i cili ndodhej në njërin prej dy trenave të përfshirë në aksident, u ribashkua këtë pasdite me familjen e tij në stacionin Santa Justa të Seviljes.

Kamerat televizive filmuan momentin prekës kur i riu përqafon një grua, që dyshohet se është nëna e tij. Të dy përqafohen fort, ndërsa Eriku nuk i përmban dot emocionet dhe shpërthen në lot. Familjarët shfaqen të lehtësuar që ai ka shpëtuar dhe është mirë me shëndet.

Pak më vonë, pasi u qetësua, Eriku tregoi për përjetimin e tij: “U nisa duke ecur me këmbët e mia. Valixhja mbeti në tren. Ndjeva sikur duhej të largohesha”.

Stacioni Santa Justa i Seviljes është kthyer në një nga pikat kryesore të ndihmës për të prekurit nga aksidenti. Aty janë krijuar hapësira për mbështetje mjekësore dhe psikologjike, si dhe për informimin e familjarëve të viktimave.

Entre la tragedia, una buena noticia: Eric, joven sevillano que viajaba en el Iryo, se reencuentra con su familia en la Estación de Santa Justa ❤️ https://t.co/mikCLjZp0Q

“Salí por mi propio pie. La maleta se ha quedado en el tren. Sentía que me tenía que alejar”. Hablamos con Eric, que viajaba en el vagón 6 del Iryo. https://t.co/2Ez6Gcp5z2

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