Morosi: Angels duhet të testojnë tregun për Zach Neton, një nga emrat më të kërkuar të ligës
Shortstop-i 25-vjeçar vjen nga një sezon me 27 home run dhe 77 RBI, ndërsa klubi i Los Angelesit është në rindërtim të plotë nën pronësinë e re.
Një epokë e re ka nisur te Los Angeles Angels. Arte Moreno, pas 23 vjetësh, shiti franchisën te Kroenke Sports & Entertainment për një shifër të raportuar prej 4 miliardë dollarësh. Tani klubi po hyn në një fazë rindërtimi të plotë, dhe pikërisht në këtë kontekst vjen vlerësimi i Jon Morosit për Zach Neton.
Siç raporton ClutchPoints në shkrimin “Angels rumors: Potential Zach Neto trade update will catch teams’ attention”, të publikuar më 6 nëntor 2026, Morosi foli në emisionin “Hot Stove” të MLB Network më 6 nëntor 2026 dhe tha se Angels duhet të testojnë tregun për Neton. “Tani është koha për të matur interesin për Zach Neton dhe Reid Detmersin”, u shpreh ai, duke shtuar: “Angels, besoj unë, kanë dy nga emrat më tërheqës atje jashtë.”
Duhet theksuar qartë: ky është një sugjerim dhe vlerësim i Morosit, jo një raport se Angels e kanë nxjerrë zyrtarisht Neton në treg. Morosi po argumenton se klubi duhet të shohë se çfarë mund të marrë në këmbim, jo se një shkëmbim është vendosur apo është i pashmangshëm.
Arsyeja e interesit është e qartë nga shifrat. Neto, 25 vjeç, shënoi 27 home run dhe 77 RBI në 157 ndeshje në vitin 2026. Ai mesatarisht shënon mbi 21 home run për sezon në karrierë dhe luan shortstop, një pozicion premium në mbrojtje — një kombinim që e bën atë një nga emrat më të kërkuar të ligës.
Morosi shtoi se Angels janë në fazë rindërtimi dhe se nuk bëhet fjalë për të fituar World Series në vitin 2027, por për të ndërtuar një fitues të qëndrueshëm deri në fund të dekadës. Sipas tij, nëse klubi nuk do ta nënshkruajë Neton afatgjatë, duhet të mendojë ta shkëmbejë tani për perspektiva.
Në të njëjtën kohë, ka një arsye të fortë për durim. Neto ka ende tre vjet kontroll nga klubi, ndaj Angels nuk kanë pse të nxitohen për një vendim. Kjo u jep atyre kohë të dëgjojnë ofertat pa u detyruar të pranojnë një shkëmbim.
Për këtë arsye, rezultati më i mundshëm mbetet që Neto ta nisë sezonin 2027 me Angels. Por nëse klubi vendos të testojë tregun, siç sugjeron Morosi, interesi pritet të jetë i madh.
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