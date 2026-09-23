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Kosova

Mot i vranët, vende-vende reshje shiu

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Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira, të cilat vende-vende mund të sjellin reshje të dobëta shiu.

IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin nga 3 deri në 7°C, ndërsa temperaturat maksimale nga 15 deri në 19°C.

Do të fryjë erë nga veriperëndimi, me shpejtësi 1–6 m/s. /Telegrafi/

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