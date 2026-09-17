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Serbia

MPB: Arrestohet 20-vjeçari që hodhi “koktej molotovi” para hotelit në Beogradin e Ri

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Automjet i Sektorit për Situata të Jashtëzakonshme të MPB-së së Serbisë (Foto: Srđan Popović / Wikimedia Commons)

Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë njoftoi sot arrestimin e një të riu të dyshuar për shkaktim të rrezikut të përgjithshëm, pasi hodhi një “koktej molotovi” para një hoteli në Beogradin e Ri.

Sipas MPB-së, i dyshuari Đ.I. (20) hodhi më 26 gusht armën e improvizuar ndezëse para hotelit “New Belgrade Premium”.

Atij i është caktuar masa e paraburgimit prej 48 orësh, pas së cilës do të dërgohet para Prokurorisë Themelore të Tretë në Beograd për procedurë të mëtejshme.

Ngjarja hetohet si vepër penale e shkaktimit të rrezikut të përgjithshëm.

Burimi: Danas

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