Mugosha: Pensioni mesatar është vetëm 54% e pagës mesatare — javën e ardhshme propozojmë tri zgjidhje të reja për harmonizim më të drejtë
Deputeti i Aleancës Evropiane, Boris Mugosha, njoftoi se javën e ardhshme do të paraqesë tri zgjidhje ligjore për harmonizimin e pensioneve, me qëllim rritjen e tyre reale dhe më të drejtë, në përputhje me rritjen e kostos së jetesës.
Sipas tij, rritja e pensioneve këtë vit ka qenë e papërshtatshme krahasuar me rritjen e kostos së jetesës — pensioni mesatar në Mal të Zi është vetëm 54% e pagës mesatare, ndërsa ky raport duhet të jetë së paku 60%.
Mugosha theksoi se duhet një bisedë serioze dhe e argumentuar edhe për një harmonizim të jashtëzakonshëm të pensioneve deri në fund të vitit.
Burimi: Dan
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