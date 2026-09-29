Kehinde Wiley i kërkon Trump-it ta blejë mbrapsht pikturën e hequr nga ambasada në Republikën Dominikane
Artisti amerikan kërkon të blejë mbrapsht veprën «Young Artists After Siamesas 1960» të hequr nga Ambasada e SHBA-së në Santo Domingo, duke e quajtur heqjen pjesë të «pastrimit» kulturor të administratës Trump.
Artisti amerikan Kehinde Wiley i ka shkruar një letër me postë të certifikuar presidentit Donald Trump, duke i kërkuar të blejë mbrapsht pikturën e tij nëse administrata vendos ta shesë veprën e hequr nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Republikën Dominikane, siç njofton Artlyst, duke iu referuar intervistës së fundit të artistit për The New York Times.
Letra, dërguar të enjten e 24 shtatorit, u është drejtuar gjithashtu ambasadores së SHBA-së në Santo Domingo, Leah Campos, Erin Scavino — drejtueses së programit “Art in Embassies” të Departamentit të Shtetit dhe ish-konkurrentes së emisionit The Apprentice — si dhe sekretarit të shtetit Marco Rubio. Wiley kërkon që piktura “Young Artists After Siamesas 1960” (2015), e porositur në vitin 2013 nga programi federal “Art in Embassies”, t’i kthehet atij nëse administrata nuk e dëshiron më atë. Sipas Artlyst, artisti kaloi dy vjet duke studiuar piktorët dominikanë, ndërsa katër studentë lokalë të artit pozuan përpara një sfondi me lule.
Piktura u hoq nga ambasada në fillim të këtij viti. Ambasadorja Campos e përshkroi veprën në një intervistë radiofonike në spanjisht si një “piknik lezbikesh” në park me lule, ndërsa Scavino e quajti atë “estetikisht të tmerrshme” dhe mori përsipër vendimin për ta hequr.
“Nëse administrata nuk është e interesuar për veprën, silleni në shtëpi. Ma jepni mua. Ishte një pikturë shumë e suksesshme dhe është turp që u kuptua kaq pak,” tha Wiley për The New York Times të hënën, siç shkruan Artlyst. I pyetur nëse largimi i veprës kishte motive homofobike, ai u përgjigj: “A ishte homofobike? Është e mundur.” “Ndoshta ndodhi që unë jam djali që pikturoi Obamën. Ky është elefanti në dhomë,” shtoi ai.
Rasti është pjesë e përpjekjes më të gjerë të administratës Trump për të “pastruar” institucionet kulturore amerikane, nga Smithsonian te Kennedy Center, sipas Artlyst. Shtëpia e Bardhë refuzoi të komentonte, ndërsa Departamenti i Shtetit dhe Scavino nuk iu përgjigjën kërkesave për koment. Ndërkohë, Wiley po përgatit ekspozitën e tij të parë të madhe amerikane pas rreth dy vjetësh, e cila hapet më 6 nëntor në galerinë Sean Kelly në Manhattan, me gati një duzinë pikturash të reja.
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