Muzeu Farnsworth merr katër murale monumentale të N.C. Wyeth-it: dhurata e Bank of America i kthen në Maine pikturat detare të viteve 1923–1924
Katër pikturat murale të porositura më shumë se një shekull më parë nga First National Bank of Boston, që për dekada qëndruan në hollin e ndërtesës në 100 Federal Street, do të ekspozohen në Wyeth Center në qershor 2028 — hera e parë që murale të N.C. Wyeth-it hyjnë në koleksionin e muzeut në Rockland
Muzeu i Artit Farnsworth në Rockland të Maine-it ka marrë në koleksion katër murale monumentale të piktorit amerikan N.C. Wyeth (1882–1945), dhuratë e Bank of America, siç njofton Muzeu i Artit Farnsworth në njoftimin e tij të 21 tetorit. Pikturat, të porositura më shumë se një shekull më parë nga First National Bank of Boston — institucioni paraardhës i Bank of America — përshkruajnë skena të tregtisë dhe lundrimit detar në New England.
Cikli përbëhet nga «The Phoenician Biremes» (1923), «The Elizabethan Galleons», «The Clippers» dhe «The Tramp Steamer» (të tria të vitit 1924), secila vaj në kanavacë me përmasa 175 me 132 inç — rreth 4,45 me 3,35 metra. Për dekada, veprat qëndruan të ekspozuara në hollin e ndërtesës së Bank of America në 100 Federal Street në Boston, ku pasqyronin historinë e gjatë detare të rajonit; për t’i përgatitur për kapitullin e ri, banka angazhoi një konservator që hoqi me kujdes secilën pikturë nga panelet e mëdha ku ishte montuar, në mënyrë që të transportohen, ruhen dhe ekspozohen në mënyrë të sigurt.
«Kjo është një dhuratë e jashtëzakonshme për Farnsworth-in dhe një shtesë e rëndësishme në koleksionin tonë të veprave të familjes Wyeth», tha drejtori ekzekutiv i muzeut, Christopher J. Brownawell, duke nënvizuar aftësinë e Wyeth-it si piktor dhe tregimtar në shkallë të madhe. Presidenti i Bank of America për Maine-in, Brian King, shtoi se, duke pasur parasysh rrënjët e thella të familjes Wyeth në Maine, Farnsworth-i është vendi i përshtatshëm për këto piktura. Kuratorja kryesore Jaime DeSimone theksoi se kjo është hera e parë që murale të N.C. Wyeth-it hyjnë në koleksionin e muzeut.
Muralet do të dalin për herë të parë para publikut në një ekspozitë të posaçme në Wyeth Center të muzeut në qershor 2028. N.C. Wyeth, i lindur në Needham të Massachusetts-it, e ruajti lidhjen me Maine-in gjatë gjithë jetës: që nga viti 1910 kalonte verat në Port Clyde, ku më 1920 bleu shtëpinë që e quajti «Eight Bells», dhe bregdeti i Maine-it u bë një nga skenat kryesore të pikturës së tij të pjekur.
Familja Wyeth zë vend qendror në identitetin e Farnsworth-it, muzeu i vetëm i kushtuar historisë së ndikimit të Maine-it në artin amerikan, me një koleksion prej gati 16.000 veprash. Wyeth Center, i vendosur në një kishë të konvertuar pranë kampusit të muzeut në qendër të Rockland-it, i kushtohet pikërisht veprës dhe trashëgimisë së N.C. Wyeth-it, të birit të tij Andrew Wyeth (1917–2009) dhe nipit Jamie Wyeth — ndaj mbërritja e muraleve mbyll një rreth: pikturat e porositura për një bankë të Bostonit kthehen në shtëpinë shpirtërore të familjes që i krijoi.
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