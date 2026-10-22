«The King’s Critique»: fotot e para nga takimi me shtypin — premiera botërore Off-Broadway më 12 nëntor
Kasti i muzikalit të ri komik të Nat Zegree-t dhe Eric Holmes-it, me Taylor Iman Jones, Donna Lynne Champlin dhe Sky Lakota-Lynch, u prezantua para mediave në Pershing Square Signature Center të Nju Jorkut, pak javë para premierës botërore.
Kasti i muzikalit të ri «The King’s Critique» është prezantuar para mediave në Nju Jork, në takimin tradicional me shtypin para premierës botërore Off-Broadway. Siç njofton BroadwayWorld, e cila publikoi fotot e kompanisë me fotografi të Bruce Glikas, shfaqjet paraprake nisin të martën, më 3 nëntor, ndërsa hapja zyrtare është caktuar për të enjten, më 12 nëntor, në Romulus Linney Courtyard Theatre të Pershing Square Signature Center, në një sezon me numër të kufizuar shfaqjesh.
«The King’s Critique» është një komedi muzikore plotësisht origjinale, me muzikë dhe tekst këngësh nga Nat Zegree dhe libret e tekst nga Eric Holmes, nën regjinë e Catie Davis. Historia nis kur mbreti Benjamin nxjerr dekretin që grave u ndalohet rreptësisht të dalin në skenë; Josephine, e vendosur ta ndryshojë këtë rregull, thur një plan të hollë së bashku me tenorin Sebastian. Autorët Zegree dhe Holmes bashkëpunojnë prej kohësh, që nga studimet në Universitetin e Indianës, ku nisën ta shkruanin këtë muzikal, ndërsa vepra e tyre e mëparshme, «Fly More Than You Fall», u shfaq në Londër në vitin 2024.
Në krye të kastit janë Taylor Iman Jones, e njohur nga «Head Over Heels» dhe «Six», Justin Collette, Donna Lynne Champlin, e nominuar për Tony Sky Lakota-Lynch, Matthew Patrick Quinn, Gabi Carrubba, Gilbert L. Bailey II, Bridget Beirne, Nick Cearley, Christian Fary, Timothy Matthew Flores, Amy Jo Jackson, Geena Quintos dhe Justin Sudderth, ndërsa zëvendësuesit janë Kyrie Courter dhe Ryan Everett Wood.
Ekipi krijues përfshin koreografen Nancy Renee Braun, skenografin Paul Tate DePoo III, kostumografen Emily Rebholz, ndriçimin e Cory Pattak, zërin e Jessica Paz dhe drejtimin e lëvizjes nga Lorenzo Pisoni, ndërsa orkestrimet janë të Nat Zegree-t dhe Ian Chan-it, me drejtim muzikor nga vetë Zegree. Produksioni vjen nga Art Lab Productions dhe Jordan Fisher Theatrics, dhe premiera e tij botërore është një nga hapjet më të pritura të vjeshtës Off-Broadway.
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