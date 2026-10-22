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Film

«The Holiday» kthehet në kinema për 20-vjetorin: komedia e Nancy Meyers me Cameron Diaz dhe Kate Winslet del sërish më 11 dhjetor

· 2 min lexim

Një nga komeditë romantike më të dashura të Krishtlindjeve po kthehet në ekranin e madh. Siç njofton ComingSoon, «The Holiday» i Nancy Meyers do të rishfaqet në kinema më 11 dhjetor 2026, për të festuar 20-vjetorin e daljes së tij, ndërsa Sony Pictures ka publikuar edhe trailer-in e ri të përvjetorit. Filmi u shfaq për herë të parë në kinematë amerikane më 8 dhjetor 2006, ndaj rikthimi vjen vetëm tri ditë pas datës së premierës origjinale.

Sipas UPI, siç përcjell Just Jared, Sony Pictures e njoftoi rishfaqjen të mërkurën, më 21 tetor, dhe shpërndarjen në kinematë pjesëmarrëse do ta bëjë Fathom Entertainment; oraret dhe kinematë mund të ndryshojnë sipas vendndodhjes. Nuk bëhet fjalë për një vazhdim: në ekran kthehet filmi origjinal i vitit 2006, i shkruar dhe i drejtuar nga Nancy Meyers, e njohur edhe për «The Parent Trap», «Something’s Gotta Give» dhe «It’s Complicated».

Historia ndjek dy gra që, për t’i shpëtuar problemeve në dashuri, vendosin të shkëmbejnë shtëpitë për festat e Krishtlindjeve: Amanda e Cameron Diaz niset nga Los Angeles për në fshatin anglez, ku njihet me Graham-in e Jude Law, ndërsa Iris e Kate Winslet vendoset në shtëpinë e Amandës në Kaliforni dhe krijon një lidhje me Miles-in e Jack Black. Në kast bëjnë pjesë edhe Eli Wallach, Edward Burns, Rufus Sewell dhe Shannyn Sossamon.

Në daljen e parë filmi nuk u prit ngrohtë nga kritika, por publiku e përqafoi menjëherë: siç kujton ComingSoon, vlerësimi i publikut në Rotten Tomatoes është 80%, ndërsa filmi mblodhi mbi 204 milionë dollarë në gjithë botën, kundrejt një buxheti prej 85 milionë dollarësh, duke u kthyer në një klasik të përvitshëm të dhjetorit. Muzika është e Hans Zimmer, ndërsa Meyers ishte edhe producente, bashkë me Bruce A. Block.

Deri në rikthimin e dhjetorit, filmi mund të shihet në Shtetet e Bashkuara në Hulu, si dhe me qira apo blerje digjitale në Apple TV dhe Prime Video — por përvjetori, sipas Sony, është menduar si një ftesë për ta përjetuar sërish në sallë, pikërisht në prag të Krishtlindjeve.

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