Muzeu i Artit i Filadelfias merr 20 milionë dollarë nga bashkëthemeluesi i Comcast-it për qendrën e re arsimore
Dhurata e Lois dhe Julian Brodsky-t, ndër më të mëdhatë në historinë e muzeut, do ta shndërrojë krahun verior në një qendër mësimi dhe angazhimi prej rreth 19.000 këmbësh katrore, me studio arti dhe hapësira për familjet.
Muzeu i Artit i Filadelfias (PMA) ka marrë një dhuratë prej 20 milionë dollarësh nga filantropët Lois G. dhe Julian A. Brodsky, siç njofton The Art Newspaper. Dhurata, ndër më të mëdhatë në historinë e institucionit, do të financojë një qendër të re arsimore që synon ta afrojë muzeun me nxënësit, fëmijët dhe familjet e rajonit. Julian Brodsky është bashkëthemelues i gjigantit të telekomunikacionit Comcast.
Qendra e re, që do të mbajë emrin Qendra Brodsky e Mësimit dhe Angazhimit (Lois G. and Julian A. Brodsky Learning and Engagement Center), do të zërë krahun verior të muzeut dhe do të shtrihet në rreth 19.000 këmbë katrore, me hapësira shumëfunksionale dhe studio arti. Sipas PhillyVoice, planet paraprake përfshijnë edhe një zonë orientimi për vizitorët, një qendër komunitare dhe një qendër mësimi për familjet. Projektin do ta hartojë studioja e Filadelfias MGA Partners dhe planet pritet të prezantohen vitin e ardhshëm.
«Një nga udhëzimet kryesore të procesit të projektimit është ta shndërrojmë krahun verior të muzeut në një qendër arsimore të dedikuar dhe dinamike, që zgjeron kapacitetin e muzeut për mësim krijues dhe angazhim qytetar», i tha The Art Newspaper drejtori i muzeut, Daniel Weiss. Muzeu pret rreth 36.000 nxënës në vit, hyrja është falas për të gjithë deri në 18 vjeç dhe koleksioni i tij enciklopedik numëron rreth 245.000 vepra arti; qendra e re do të përqendrohet veçanërisht te vizitorët e rinj dhe familjet nga komunitetet e pashërbyera.
Qendra Brodsky është projekti i parë i madh kapital i muzeut që nga rinovimi dhe zgjerimi prej 233 milionë dollarësh i projektuar nga Frank Gehry, i përfunduar në vitin 2021. Çifti Brodsky ka lidhje dhjetëravjeçare me muzeun: Lois iu bashkua si vullnetare në vitin 1982 dhe shërbeu si guidë nga 1986 deri në 2019, ndërsa Julian iu bashkua bordit në vitin 1995 dhe u bë administrator emeritus në 2024. Ata kanë dhënë edhe më parë kontribute të rëndësishme, përfshirë fushatën e 125-vjetorit të muzeut, pas së cilës galeria e Constantin Brancusi-t mori emrin Galeria Lois Green Brodsky.
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