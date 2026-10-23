Gjenerali i IRGC-së: Irani do të bëhet varrezë për trupat e huaja nëse nis pushtimi tokësor
Irani do të bëhet një varrezë për trupat e huaja nëse kundër tij nis një pushtim tokësor, paralajmëroi të premten brigadier-gjenerali Yadollah Javani, shefi i byrosë politike të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), në deklarata të transmetuara nga agjencia gjysmëzyrtare Fars dhe të raportuara nga Al Jazeera.
Sipas Javani-t, vendi i tij do të kthehet në një terren vrasës për agresorët nëse operacioni tokësor nis, pavarësisht nga cila rrugë do të tentohej hyrja. Ai shtoi se forcat amerikane përballen edhe sot me kufizime në bazat e tyre rajonale.
Gjenerali vuri në dyshim aftësinë e Uashingtonit për një fushatë tokësore, duke pyetur se si trupat amerikane do të mund të hynin në një territor të panjohur për to dhe ta mbanin praninë atje. Deklarata synon drejtpërdrejt çdo skenar zgjerimi të luftës përtej sulmeve ajrore dhe detare.
Paralajmërimi vjen në një ditë kërcënimesh të ndërsjella: presidenti amerikan Donald Trump la të hapur mundësinë e një operacioni tjetër “Epic Fury” kundër Iranit, ndërsa vetë Javani, në fillim të javës, kishte kërcënuar me goditjen e kabllove nënujore të Gjirit nëse lufta rifillon.
Deri tani, asnjë operacion tokësor amerikan ndaj Iranit nuk është njoftuar; përplasja ka mbetur në nivelin e sulmeve ajrore, bllokadës detare dhe luftimeve përmes aleatëve rajonalë, por retorika nga të dyja palët po ashpërsohet nga dita në ditë.
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