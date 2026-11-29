Nata e Game 2 në MLS: Philadelphia dhe Houston detyrojnë ndeshjen e tretë, Vancouver mbyll serinë ndaj Salt Lake
Nata e dytë e ndeshjeve të raundit të parë të MLS Cup Playoffs solli dramë deri në minutat e fundit, me Philadelphia Union dhe Houston Dynamo që detyruan ndeshjen e tretë vendimtare, ndërsa Vancouver Whitecaps mbylli serinë e tij pa pësuar asnjë gol, sipas përmbledhjeve të plota të publikuara në MLSSoccer.com. Të treja ndeshjet u vendosën nga momente të vona, nga një penallti në minutën e 86-të te një gol fitoreje në minutën e 94-të dhe një pritje vendimtare në vijën e portës në lojën e fundit.
Philadelphia Union (nr. 6) mundi New England Revolution (nr. 3) me rezultatin 1-0 në Subaru Park të shtunën në mbrëmje, në Ndeshjen 2 të serisë Best-of-3 të Raundit të Parë të Konferencës Lindore, duke e barazuar serinë në 1-1. Milan Iloski shënoi golin e fitores nga pika e bardhë në minutën e 86-të, duke e dërguar portierin Matt Turner në drejtimin e gabuar pasi Will Sands preku me dorë një krosim të thellë. Turner kishte bërë 10 pritje dhe u shpall Lojtari i Ndeshjes pavarësisht humbjes. New England kishte fituar Ndeshjen 1 me rezultatin 2-0. Ndeshja 3 do të luhet të mërkurën, më 2 dhjetor (7 pm ET), në New England, ndërsa fituesi do të presë Columbus Crew në gjysmëfinalet e Konferencës Lindore.
Houston Dynamo FC (nr. 5) mundi San Jose Earthquakes (nr. 4) me rezultatin 3-2 në Shell Energy Stadium të shtunën pasdite, në Ndeshjen 2 të serisë së Raundit të Parë të Konferencës Perëndimore, duke e barazuar atë në 1-1. Mateusz Bogusz shënoi në minutën e 6-të dhe Lucas Halter në minutën e 13-të, me kokë pas topit të Héctor Herrera, por San Jose u rikthye përmes Ousseni Bouda (58′) dhe Paul Marie (68′). Lyle Foster shënoi golin e fitores në minutën e 94-të, pas një krosimi të ulët të Bogusz. Ndeshja 3 do të luhet të mërkurën, më 2 dhjetor, në PayPal Park të San Jose-së, ndërsa fituesi do të përballet me Vancouver në gjysmëfinalet e Konferencës Perëndimore. San Jose kishte fituar Ndeshjen 1 me rezultatin 2-1.
Vancouver Whitecaps FC (nr. 1 në Perëndim) mundi Real Salt Lake (nr. 9) me rezultatin 1-0 në America First Field të premten në mbrëmje, duke e mbyllur serinë me fitoren 2-0 pa pësuar asnjë gol. Emmanuel Sabbi shënoi në minutën e 58-të pas një krosimi të Bruno Caicedo, ndërsa Mathías Laborda ruajti portën e paprekur me një largim me kokë nga vija e portës, duke u hedhur, në lojën e fundit të ndeshjes. Vancouver do të presë San Jose-në ose Houston-in në gjysmëfinalet e Konferencës Perëndimore më 5-6 dhjetor, ndërsa sezoni i Salt Lake ka përfunduar.
Me dy seri që shkojnë në ndeshjen e tretë vendimtare më 2 dhjetor dhe Vancouver që tashmë pret kundërshtarin e tij në gjysmëfinale, raundi i parë i playoff-eve po hyn në fazën e tij më të tensionuar. Philadelphia do të kërkojë të përmbysë avantazhin e fushës së New England, Houston do të synojë të përmbyllë rikthimin e tij në San Jose, ndërsa Whitecaps do të përpiqen ta shfrytëzojnë pushimin dhe formën e tyre mbrojtëse në ndeshjen e 5-6 dhjetorit.
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