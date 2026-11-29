Falcons lirojnë Tua Tagovailoa pas vetëm një ndeshjeje, veterani del në waiver-a një ditë para ndeshjes me Vikings
Atlanta Falcons liruan të shtunën, sipas njoftimit zyrtar të Atlanta Falcons, kuarterbekun veteran Tua Tagovailoa, vetëm një ditë para ndeshjes së Javës 12 në fushën e Minnesota Vikings (e diel, ora 13:00 ET, U.S. Bank Stadium). Tagovailoa kishte ardhur te Falcons në merkaton e verës për t’i shtuar përvojë dhomës së kuarterbekëve dhe për të konkurruar me Michael Penix Jr. për vendin e titullarit.
Menaxheri i përgjithshëm Ian Cunningham: ‘Tua erdhi në Atlanta për të konkurruar dhe u soll me karakter dhe mirësjellje gjatë gjithë kohës këtu. Pas bisedave të menduara mirë me përfaqësuesit e Tua-s, ndjemë se kjo ishte rruga më e mirë përpara. I urojmë Tua-s dhe familjes së tij vetëm më të mirën.’
Tagovailoa, zgjedhje e raundit të parë në draft, u emërua kuarterbeku titullar për Javën 1 pas kampit stërvitor, por një dëmtim në muskujt e barkut (oblique) në stërvitje e nxori nga formacioni para nisjes së sezonit. Në dy ndeshje parasezonale ai kompletoi 10 nga 13 pasime për 117 jarde. Paraqitja e tij e vetme në sezonin e rregullt erdhi në kohën shtesë kundër Baltimore Ravens më 11 tetor: kompletoi dy pasime për 34 jarde, pastaj hodhi interception-in që i dha Baltimore-s fitoren 30-23.
Në sezonin e tij të shtatë në NFL, Tagovailoa hyn tani në sistemin e waiver-ave dhe bëhet lojtar i lirë nëse asnjë ekip nuk e merr. Te Falcons mbeten tre kuarterbekë: Penix do të nisë ndeshjen e tij të nëntë të sezonit të dielën kundër Vikings, veterani Andy Dalton iu bashkua ekipit në tetor dhe rishtari i padraftuar Jack Strand vazhdon zhvillimin në vitin e tij të parë.
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