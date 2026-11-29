Patriots vendosin A.J. Brown në listën e të dëmtuarve për herë të dytë këtë sezon, kthehet Vera-Tucker
New England Patriots vendosën të shtunën, sipas njoftimit zyrtar të New England Patriots, marrësin A.J. Brown në listën e të dëmtuarve (injured reserve), për shkak të dëmtimit në muskujt e pasmë të kofshës, dhe aktivizuan gardin e majtë Alijah Vera-Tucker nga e njëjta listë për t’i bërë vend në rosterin prej 53 lojtarësh, një ditë para ndeshjes së Javës 12 në fushën e Los Angeles Chargers (e diel, ora 16:05 ET, SoFi Stadium). Patriots ngritën gjithashtu mbrojtësin e linjës Eric Gregory nga ekipi i stërvitjes për Javën 12.
Kjo është hera e dytë këtë sezon që Brown shkon në listën e të dëmtuarve: më parë mungoi katër javë për një ndrydhje të lartë të kyçit të këmbës. Këtë sezon ai ka luajtur vetëm katër ndeshje, me 11 kapje për 128 jarde dhe asnjë touchdown. Me vendosjen e re, ai do të mungojë të paktën katër ndeshje dhe rikthimi më i hershëm i mundshëm është Java 16 kundër New York Jets; nëse Patriots duan ta kthejnë këtë sezon, do t’u duhet të përdorin një tjetër përcaktim rikthimi nga lista e të dëmtuarve.
Vera-Tucker, ardhur si përforcim i rëndësishëm në merkaton e verës, kishte nisur gjashtë ndeshjet e para të sezonit si gard i majtë pasi humbi gjithë sezonin 2025 për një dëmtim në triceps; ai renditet i 13-ti mes linjësve të brendshëm për përqindjen e dueleve të fituara në bllokimin e pasimeve, me vetëm një sack të lejuar në 202 aksione. Edhe zëvendësuesi kryesor Ben Brown u hoq nga raporti i dëmtimeve pas një jave mungesë për dëmtim në gju, kështu që dyshja mund të jetë titullare në gardë të dielën.
Patriots kanë përjashtuar tashmë për ndeshjen me Chargers kuarterbekun Drake Maye (frakturë në fibul) dhe cornerback-un Carlton Davis III (gju), ndërsa statusi i Christian Barmore (gju) është në dyshim — ngritja e Gregory-t sinjalizon pikërisht këtë pasiguri.
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