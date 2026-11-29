Son dhe Bouanga shkëlqejnë: LAFC mund 4-1 St. Louis-in dhe çon serinë në ndeshjen vendimtare
Los Angeles FC (nr. 6) mposhti 4-1 St. Louis CITY SC (nr. 3) të shtunën në mbrëmje në BMO Stadium, në ndeshjen e dytë të raundit të parë të Konferencës së Perëndimit në Audi 2026 MLS Cup Playoffs, një seri “best-of-3”. Sipas përmbledhjes së plotë të MLSSoccer.com, fitorja barazoi serinë 1-1 dhe e çoi vendimin në ndeshjen e tretë vendimtare.
Son Heung-min hapi rezultatin në minutën e 7-të, pas një kombinimi “give-and-go” me Denis Bouanga-n. Bouanga, të cilit portieri Roman Bürki i kishte pritur një penallti në minutën e 5-të, dyfishoi avantazhin në minutën e 20-të pas një kundërsulmi. Vetëm dy minuta më vonë, në minutën e 22-të, Son kompletoi dopietën e tij, duke ndëshkuar një pasim të gabuar prapa me një përfundim klinik brenda shtyllës së largët.
St. Louis u kthye në lojë në minutën e 80-të, kur sulmuesi i kombëtares amerikane Damion Downs shënoi golin e tij të parë që nga transferimi në huazim nga Southampton në shtator. Por LAFC e mbylli ndeshjen pesë minuta më vonë: Leo Walta vulosi fitoren 4-1 në minutën e 85-të me një goditje të ulët nga distanca, përtej Bürki-t që u hodh kot.
St. Louis kishte fituar ndeshjen e parë 3-2 në Energizer Park, ndaj seria tani vendoset e gjitha në një ndeshje të vetme. Ndeshja e tretë, vendimtare, luhet të mërkurën në orën 8 të mbrëmjes (ET) në Energizer Park në St. Louis dhe transmetohet në Apple TV, siç pasqyrohet edhe në raportin zyrtar të ndeshjes të St. Louis CITY SC.
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