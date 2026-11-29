Charlotte mbyll serinë me Chicago-n: Toklomati shënon në minutën e 95-të dhe dërgon Crown-in në gjysmëfinale
Charlotte FC (nr. 5) mposhti Chicago Fire FC (nr. 4) me rezultatin 2-1 në Bank of America Stadium të shtunën pasdite, në ndeshjen e dytë të raundit të parë të Konferencës së Lindjes në Audi 2026 MLS Cup Playoffs, duke e mbyllur serinë më të mirë nga tri ndeshje me fitoren 2-0, sipas kronikës së plotë të MLSSoccer.com nga Jaime Uribarri.
Allan Saint-Maximin hapi rezultatin për Charlotte-n që në minutën e 8-të, duke i dhënë epërsinë vendasve në fillim të takimit, ndërsa Maren Haile-Selassie barazoi për Chicago-n në minutën e 54-të dhe e riktheu ndeshjen në baraspeshë.
Kur ndeshja dukej se po shkonte drejt gjuajtjeve të penalltive, Idan Toklomati u lidh me Pep Biel thellë në kohën shtesë të pjesës së dytë dhe shënoi golin vendimtar në minutën e 95-të (90+5′), duke i dhënë Charlotte-s fitoren dhe kualifikimin.
Toklomati u shpall Man of the Match për paraqitjen e tij vendimtare, ndërsa fitorja shënon herën e parë në historinë e klubit që Charlotte arrin gjysmëfinalet e Konferencës.
Tani Charlotte do të presë FC Cincinnati (nr. 9) të dielën, më 6 dhjetor, në gjysmëfinalet e Konferencës së Lindjes, ndërsa sezoni i Chicago-s përfundoi me këtë humbje.
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