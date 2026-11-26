Nata e NBA-së: Knicks shkatërrojnë Cavaliers 121-102, Bulls fitojnë thrillerin në Charlotte
New York Knicks fituan thellë 121-102 ndaj Cleveland Cavaliers, në një ndeshje ku, sipas të dhënave të ESPN, Jose Alvarado shkëlqeu nga stoli me 21 pikë, me 5 trepikësha nga 7 tentativa. Mikal Bridges shtoi 19 pikë e 8 kërcime dhe Jalen Brunson 19 pikë e 5 asistime, ndërsa te Cavaliers Donovan Mitchell shënoi 30 pikë dhe James Harden 28, pa mundur ta ndryshojnë rrjedhën e ndeshjes.
Chicago Bulls fituan thrillerin në Charlotte 107-105 ndaj Hornets. Matas Buzelis udhëhoqi Bulls me 24 pikë, ndërsa Josh Giddey realizoi 12 pikë, 11 kërcime dhe 7 asistime. Te Hornets, Brandon Miller shënoi 35 pikë, më shumë se kushdo tjetër në fushë, por Charlotte u ndal dy pikë larg.
Memphis Grizzlies mposhtën LA Clippers 115-97, me Jaylen Wells shënuesin më të mirë me 19 pikë, Ty Jerome me 17 pikë e 7 asistime dhe Cam Spencer me 16. Te Clippers, Brandon Ingram shënoi 18 pikë dhe Rui Hachimura realizoi 14 pikë e 12 kërcime.
Brooklyn Nets fituan 104-97 në fushën e Milwaukee Bucks, me Julius Randle protagonist me 28 pikë e 9 kërcime, Noah Clowney me 17 dhe Egor Demin me 15. Te Bucks, Tyler Herro shënoi 28 pikë dhe Jaime Jaquez Jr. 21, por vendasit pësuan humbjen në shtëpi.
Dy ndeshjet e tjera të mbrëmjes u mbuluan veçmas në ShqipDetroit: fitorja e Philadelphia 76ers 111-104 ndaj Miami Heat dhe triumfi i Minnesota Timberwolves 113-106 në Oklahoma City, si dhe fitorja e Houston Rockets 116-104 ndaj Phoenix Suns me triple-double të Alperen Şengün. Ndeshjet Golden State Warriors–Sacramento Kings dhe Portland Trail Blazers–San Antonio Spurs ishin ende në zhvillim në momentin e mbylljes së këtij përmbledhjeje.
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