Nata e NHL-së: Capitals shënojnë katër herë në tre minutat e fundit, Sabres shkatërrojnë Rangers 5-1, Panthers përmbysin Senators
Nata e së mërkurës në NHL solli 11 ndeshje dhe gola me shumicë, sipas të dhënave zyrtare të NHL-së. Përveç fitores 5-1 të Detroit Red Wings ndaj Vancouver Canucks dhe fitores dramatike 3-2 në shootout të New York Islanders ndaj St. Louis Blues, të dyja të raportuara më vete, këto ishin rezultatet e tjera.
Washington Capitals fituan 7-3 ndaj Philadelphia Flyers, me një shpërthim të vonshëm: katër gola në tre minutat e fundit. Alex Tuch shënoi golin e shkëputjes në 17:01 të periodës së tretë dhe e mbylli me një gol e dy asistime, ndërsa Matt Roy (portë e zbrazët, 17:38), Ivan Miroshnichenko (18:48) dhe Dylan Strome (19:49) vulosën fitoren. Travis Konecny kishte hapur rezultatin pas vetëm 17 sekondash për Flyers. Logan Thompson bëri 18 pritje për Washington, Joseph Woll 28 për Philadelphia.
Buffalo Sabres shkatërruan New York Rangers 5-1: Rasmus Dahlin shënoi pas 17 sekondash, ndërsa Josh Norris dhe Zach Benson shënuan brenda 33 sekondash në periodën e dytë. Ukko-Pekka Luukkonen bëri 29 pritje.
Carolina Hurricanes fituan 3-1 te Tampa Bay Lightning, me përmbysje në periodën e tretë: Eric Robinson barazoi në 5:24, Jaccob Slavin shënoi golin e fitores në 7:01 dhe Jackson Blake mbylli me portë të zbrazët. Brandon Bussi bëri 32 pritje.
Florida Panthers mundën Ottawa Senators 5-3: Brad Marchand dha tri asistime, Anton Lundell shënoi golin e epërsisë në fund të periodës së dytë, ndërsa Sam Bennett dhe Aleksander Barkov (portë e zbrazët) vulosën fitoren në të tretën. Jacob Markstrom bëri 25 pritje.
Calgary Flames fituan 6-3 te Pittsburgh Penguins, në një periodë të dytë me gjashtë gola gjithsej: Joel Farabee, Brennan Othmann dhe Maxim Tsyplakov shënuan për Calgary, Evgeni Malkin dhe Rickard Rakell për Pittsburgh, ndërsa Jonathan Castagna dhe Yegor Sharangovich (portë e zbrazët) mbyllën llogaritë në të tretën. Dustin Wolf bëri 25 pritje.
Winnipeg Jets fituan 4-2 te Boston Bruins: Kyle Connor bëri një gol e dy asistime, Morgan Barron shënoi golin e fitores në fund të periodës së dytë dhe Mark Scheifele mbylli me portë të zbrazët. Nicolas Daws bëri 21 pritje.
New Jersey Devils fituan 3-2 në shootout te Columbus Blue Jackets, me Arseny Gritsyuk që shënoi golin e vetëm të shootout-it; Connor Hellebuyck bëri 22 pritje, Cam Talbot 24.
Nashville Predators fituan 3-1 te Dallas Stars: Mavrik Bourque shënoi në fund të periodës së parë, ndërsa dy golat e tjerë erdhën me portë të zbrazët në fund, nga Ross Colton dhe Jack Drury, rreth golit të Wyatt Johnston. Juuse Saros bëri 20 pritje.
Utah Mammoth fituan 4-3 te Minnesota Wild: Logan Cooley dhe Dylan Guenther bënë nga një gol e një asistim, me Guenther që shënoi golin e fitores në fund të periodës së dytë; Blake Coleman shënoi dy herë për Minnesota. Karel Vejmelka bëri 22 pritje.
Tri ndeshje të tjera të natës — Montreal në Colorado, Chicago në Seattle dhe San Jose në Anaheim — nuk kishin përfunduar në kohën e këtij kontrolli dhe do të raportohen në kontrollin tjetër.
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