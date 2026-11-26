Finnie shënon dy herë në katër minutat e para, Red Wings mundin Canucks 5-1 në debutimin e Dach
Detroit Red Wings u rikthyen te fitorja me një paraqitje bindëse, duke mundur Vancouver Canucks 5-1 të mërkurën në mbrëmje në Little Caesars Arena, në ndeshjen e parë të ekipit pas shkëmbimit të bujshëm të Dylan Larkin te Montreal Canadiens, raporton Reuters/Field Level Media, me shifrat e verifikuara në të dhënat zyrtare të NHL-së.
Emmitt Finnie ishte njeriu i ndeshjes: sulmuesi shënoi dy herë brenda katër minutave e pesë sekondave të para dhe shtoi një asistim. Goli i parë erdhi në minutën 1:16, kur devijoi goditjen e Viktor Arvidsson, ndërsa i dyti në 4:05, kur shfrytëzoi rikthimin e goditjes së Marco Kasper dhe e ngriti diskun mbi shpatullën e djathtë të portierit Leevi Meriläinen. Finnie arriti në 10 gola këtë sezon, duke ndarë kreun e golashënuesve të ekipit me Lucas Raymond.
Raymond e çoi rezultatin në 3-0 në 19:03 të periodës së parë, në power play, pas pasimit të Moritz Seider nga pika, me Andrew Copp që i bllokoi pamjen portierit. Në periodën e dytë, J.T. Compher devijoi goditjen e Michael Brandsegg-Nygård në 6:24, pas një humbjeje disku të Vancouver në zonën e vet, për 4-0.
Paul Cotter, vendas nga Michigan, prishi portën e paprekur të Daniil Tarasov në 7:26 të periodës së tretë, me asistime të Cole Reinhardt dhe Jacob Quillan, por përgjigjja e Detroitit erdhi pas vetëm 42 sekondash: Arvidsson devijoi goditjen e Seider në 8:08, me Finnie që mori asistimin e dytë, duke mbyllur llogaritë 5-1. Arvidsson e mbylli mbrëmjen me një gol dhe dy asistime — goli i tij i parë pas 11 ndeshjesh — ndërsa Seider dha dy asistime. Tarasov bëri 25 pritje për Detroitin, Meriläinen 21 për Vancouver.
Ndeshja shënoi edhe debutimin e Kirby Dach me fanellën e Red Wings, i ardhur nga Montreali si pjesë e paketës për Larkin: ai luajti 14 minuta e 20 sekonda, pa pikë. Detroit, që kishte humbur shtatë nga tetë ndeshjet e fundit, përmirësoi rekordin në 9-12-3 dhe fitoi serinë e sezonit ndaj Canucks, pas fitores 5-2 në Vancouver më 22 tetor. Vancouver zbriti në 6-20-1.
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