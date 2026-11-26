Eklund barazon tri sekonda para fundit, Islanders mundin Blues 3-2 në shootout
New York Islanders arritën një fitore dramatike 3-2 në shootout ndaj St. Louis Blues të mërkurën në UBS Arena, pasi Victor Eklund barazoi rezultatin vetëm tri sekonda para fundit të kohës së rregullt, raporton NHL.com.
Me portierin Ilya Sorokin në stol për një sulmues shtesë, Brayden Schenn mori një disk të lirë poshtë portës dhe pasoi lart te Eklund, i cili e mposhti Joel Hofer me një goditje të menjëhershme pak mbi rrethin e djathtë, në 19:57 të periodës së tretë. Ishte goli i parë 6-kundër-5 i Islanders këtë sezon dhe goli i shtatë barazues brenda tre sekondave të fundit në historinë e klubit, i pari që nga Anders Lee më 3 mars 2015.
Në shootout, Jake Neighbours shënoi për St. Louis, por Mathew Barzal dhe Bo Horvat shënuan radhazi për New York, ndërsa Sorokin ndali Mason McTavish me një pritje spektakolare me dorashkë dhe më pas Dylan Holloway, duke vulosur fitoren. Sorokin e mbylli ndeshjen me 21 pritje, Hofer me 27.
Islanders kishin kaluar të parët në epërsi në 5:37 të periodës së dytë, kur goditja e Matthew Kessel nga pika u devijua nga disa trupa përpara portës dhe përfundoi në rrjetë nga patina e Jean-Gabriel Pageau. Holloway barazoi 1-1 në 15:24 të periodës së dytë, ndërsa McTavish e çoi St. Louis përpara 2-1 në 14:00 të periodës së tretë, para barazimit të pabesueshëm të Eklund.
Islanders përmirësuan rekordin në 12-7-5, ndërsa Blues (13-9-3) panë t’u ndërpritet seria prej katër fitoresh radhazi, megjithëse e zgjatën serinë e pikëve në pesë ndeshje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.