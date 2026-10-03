Nations League, Liga C Grupi 1/ Minutë pas minute Finlandë-Shqipëri!
Gjithçka gati në “Helsinki Olympic Stadium” ku pas pak çastesh nis ndeshja mes Finlandës dhe Shqipërisë, e vlefshme për Nations League Liga C Grupi 1.
Sa u përket formacioneve Maran ka vendosur që të bëjë disa ndryshime krahasuar me 11-en e preferuar në Serravalle. Duke aktivizuar në portë Berishën për Sherrin ndërsa në sulm Hoxha dhe Muçi do të mbështesin Manajn.
Ndërsa në kampin kundërshtar spikat mungesa e Ville Koski-t, i cili është njëri prej lojtarëve më të mirë.
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