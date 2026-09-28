Nations League/ Sfida kundër San Marinos, Gjimshiti: Synojmë vendin e parë! Maran: Ndeshje të tilla ndihmojnë për mentalit
Kombëtarja shqiptare e futbollit është gati për sfidën e dytë në fazën e grupeve të Ligës së Kombeve.
Pas startit me fitore ndaj Bjellorusisë, kuqezinjtë mbyllën përgatitjet në Tiranë paraditen e së hënës dhe pasdite udhëtuan drejt San Marinos. Në konferencën zyrtare për shtyp nga stadiumi pritës, përballë gazetarëve dolën tekniku kuqezi dhe kapiteni Berat Gjimshiti, të cilët analizuan gjendjen e skuadrës dhe objektivat për këtë transfertë.
Nuk është e lehtë, por përqendrimi duhet të jetë në maksimum. Shumica mendojnë se do të jetë një ndehsje e lehtë por nuk është e tillë, prandaj duhet të jemi maksimalisht të përqendruar. Nuk kemi pasur një periudhë të mirë, por u kthyem te loja e mirë. Synimet janë të forta duam vendin e parë, duhet të luajmë bashkë dhe të japim gjithçka në fushë-tha kapiteni Gjimshiti
Sipas Gjimshitit, Nations League është një kompeticion që jep shansin për kualifikimin për në Evropian.
“Liga e Kombeve që na jep opsion për Europianin. Hapi i parë ishte ky te ndeshja e fundit, që zhvilluam një ndeshje të mirë dhe fituam me meritë. Synimet janë të forta, duam vendin e parë dhe duhet të përmirësohet gjithë grupi që të luajë bashkë dhe të japë 100% për 90 minuta. Në këtë nivel, shumë shpejt ndryshon loja nëse gabon. Futemi në fushë me mentalitetin e duhur. Të jemi gati 100%. Varet si do luajë San Marino, por edhe më shumë si do luajmë ne. Me agresivitetin dhe kualitetin që kemi, do ia dalim bashkë. Duhen 11 lojtarë në fushë, ata nga pankina do jenë shumë të rëndësishëm nesër. Kjo duhet të jetë forca jonë nesër”, shtoi Gjimshiti
“Duhet të përballemi me qasjen e duhur, në ndeshje të tilla. Këto ndeshje ndihmojnë për të ndërtuar mentalitetin e një skuadre. Duhet ta marrim me qetësi këtë ndeshje. Duhet shumë respekt për San Marinon. Kjo na jep mundësi për të marrë masat e duhura për situatat që mund të ndodhin gjashtë ndeshjes.
E rëndësishme është të bëjmë ndeshjen më të mirë të mundshme dhe të tregojmë ato që kemi përgatitur. Duhen lexuar situata. Duhen bërë zgjedhjet më të mira, në varësi si do të luajë kundërshtari”, tha Maran.
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