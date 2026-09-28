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Starti horror s’e demoralizon, Klop: Preferoj një nisje të keqe, por me një fund pozitiv!

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Disfata e parë e Gjermanisë së Jürgen Klopp në Augsburg ka ardhur përballë një rivali, i cili kurrë më parë nuk kishte fituar në tokën gjermane.

Për këtë motiv ditën e sotme në qendër të kritikave ka përfunduar Jürgen Klopp, i cili është munduar që të ruajë qetësinë dhe të kërkojë më shumë kohë për t’i dhënë formën e dëshiruar ekipit të tij.

Si asnjë komisar teknik i Gjermanisë më parë, 59-vjeçari ka nisur aventurën e tij me një barazim dhe një humbje.

“Nuk dua të mendoj shumë për ndeshjet e luajtura pasi kemi dhe dy të tilla që na presin në ditët në vazhdim. Për startin e dobët nuk mund të them asgjë më shumë. Preferoj një start të dobët, por një fund pozitiv”, tha Klopp.

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