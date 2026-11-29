Protesta e djeshme , 12 protestues në pranga pas sulmeve me molotov ndaj efektivëve, 19 në hetim
Policia e Tiranës arrestoi 12 persona dhe procedoi penalisht 19 të tjerë pas protestës së dhunshme të 28 nëntorit në Bulevardin "Dëshmorët e Kombit", ku u plagosën 17 efektivë policie.
Policia e Tiranës ka arrestuar 12 shtetas dhe ka proceduar penalisht 19 të tjerë pas protestës së dhunshme të zhvilluar një ditë më parë, më 28 nëntor, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” në Tiranë, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas njoftimit të Policisë së Tiranës, gjatë tubimit u sulmuan efektivë policie dhe u dëmtua prona publike.
Sipas njoftimit të Policisë së Tiranës, grumbullimi nisi në mënyrë paqësore, por më pas u përshkallëzua. Disa nga pjesëmarrësit sulmuan efektivët me sende të forta, me lëndë piroteknike dhe me bomba molotov, bllokuan qarkullimin e automjeteve dhe dëmtuan pronën publike.
Gjatë tubimit u plagosën 17 punonjës policie. Në njoftim theksohet gjithashtu se një efektiv u plagos nga lënda piroteknike e hedhur gjatë protestës.
Të arrestuarit janë E. K., 32 vjeç; H. Xh., 18 vjeç; S. A., 53 vjeç; M. D., 47 vjeç; B. H., 25 vjeç; E. D., 27 vjeç; L. V., 55 vjeç; E. C., 32 vjeç; K. J., 31 vjeç; Y. M., 38 vjeç; Sh. Ç., 29 vjeç; dhe D. Ç., 23 vjeç.
Ata u referuan në Prokurori për veprat penale të organizimit dhe pjesëmarrjes në grumbullime e manifestime të paligjshme, prishjes së qetësisë publike, kundërshtimit të punonjësit të policisë së rendit publik, shkeljes së rregullave mbi lëndët plasëse dhe djegëse, pengimit të qarkullimit të mjeteve të transportit, shkatërrimit të pronës me zjarr, si dhe mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve shpërthyese dhe municionit. Specialistët e Hetimit të Krimit, nën drejtimin e Prokurorisë, vijojnë punën për dokumentimin e plotë të veprimeve të paligjshme dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.
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