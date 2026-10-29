Ndahet nga jeta në moshën 95-vjeçare Barbara Barrie, Sarah origjinale e «Company» të Sondheim-it
Aktorja e nominuar për çmimet Tony dhe Oscar vdiq më 28 tetor në shtëpinë e saj në Manhattan, pas një diagnoze me kancer terminal — lajmin e konfirmoi e bija për «New York Times»
Aktorja amerikane Barbara Barrie, e cila krijoi rolin e Sarah-s në muzikalin «Company» të Stephen Sondheim-it, vdiq të mërkurën, më 28 tetor, në moshën 95-vjeçare, siç njofton Playbill. Aktorja vuante nga një kancer terminal, ndërsa e bija e saj, Jane Harnick, i konfirmoi «New York Times»-it se vdekja e artistes ishte e zgjedhur prej saj dhe u realizua me asistencë mjekësore. Që në vitin 2014, Barrie kishte bërë publike se vuante nga fibroza pulmonare idiopatike, një sëmundje degjenerative e mushkërive.
Për publikun teatror, emri i Barrie-t mbetet i lidhur pazgjidhshmërisht me «Company»: ajo e interpretoi Sarah-n në produksionin origjinal të Broadway-t të vitit 1970, gruan në dietë të përhershme, të mbyllur në një martesë konfliktuale me bashkëshortin alkoolist Harry, dhe për këtë rol mori nominimin për çmimin Tony. Sipas Broadway.com, muzicali i Sondheim-it dhe George Furth-it, me regji të Harold Prince, fitoi Tony-n për muzikalin më të mirë, ndërsa vetë aktorja, duke kujtuar atë përvojë, e ka quajtur Sarah-n rolin që i dha kënaqësi të madhe.
Karriera e saj në Broadway shtrihet në më shumë se gjashtë dekada: debutoi në vitin 1955 me komedinë «The Wooden Dish» dhe luajti në produksionet origjinale të «Happily Never After», «The Prisoner of Second Avenue», «The Selling of the President», «California Suite» të Neil Simon-it dhe «Torch Song Trilogy». Paraqitja e saj e fundit në Broadway ishte në vitin 2017, në dramën «Significant Other» të Joshua Harmon-it. Edhe Off-Broadway shënoi arritje të rëndësishme për të, nga Elizabeth Proctor në ringjalljen e «The Crucible» të vitit 1958 te çmimi Drama Desk i vitit 1974 për «The Killdeer».
Edhe në kinema dhe televizion Barrie la gjurmë të forta: në vitin 1964 fitoi çmimin e aktores më të mirë në Festivalin e Cannes-it për filmin «One Potato, Two Potato», ndërsa roli i saj në «Breaking Away» i solli nominimin për çmimin Oscar. Publiku televiziv e njohu gjerësisht nga serialet «Barney Miller» dhe «Suddenly Susan».
Përtej skenës, Barrie ishte edhe autore: shkroi librat për të rinj «Lone Star» dhe «Adam ZigZag», si edhe dy libra autobiografikë për betejën e saj me kancerin kolorektal, «Second Act» dhe «Don’t Die of Embarrassment», duke u bërë një zë i njohur në favor të zbulimit të hershëm të sëmundjes. Ajo ishte e vejë e regjisorit dhe producentit Jay Harnick, i cili vdiq në vitin 2007, dhe la pas fëmijët Jane dhe Aaron, si dhe tri mbesa.
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