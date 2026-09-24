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Kosova

Ndalet gurthyesi në Suharekë: Policia bllokon kompaninë “Bardhi-SG”, arrestohen dy punëtorë

Me pretendimin se një pajisje përdorej pa lejen përkatëse; avokati Skender Musa kundërshton vendimin — dy makineri rreth 500 mijë euro të bllokuara, Prokuroria në Prizren konfirmon ndalimin

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Policia dhe Prokuroria kanë ndërprerë punën në kompaninë “Bardhi-SG” në Samadrexhë të Suharekës, me pretendimin se një pajisje e kompanisë po shfrytëzohej pa lejen përkatëse. Gjatë aksionit të autoriteteve janë arrestuar dy punëtorë, të cilët janë dërguar në mbajtje për 48 orë.

Avokati i kompanisë, Skender Musa, e ka kundërshtuar ashpër vendimin për ndalimin e aktivitetit, duke pretenduar se “Bardhi-SG” operon prej vitesh me dokumentacion të rregullt. Sipas tij, mungesa e disa lejeve është pasojë e vonesave institucionale dhe jo e shkeljeve nga ana e kompanisë. Musa ka thënë se dy makineri në vlerë rreth 500 mijë euro janë bllokuar me këtë vendim, ndërsa një numër punëtorësh kanë mbetur pa punë.

Nga ana tjetër, Ministria e Mjedisit ka bërë të ditur se operatori nuk ka dorëzuar dëshmi për leje të veçanta për separim nga KPMM-ja brenda afatit 30-ditor, duke e vënë në pikëpyetje rregullsinë e operimit të kompanisë.

Edhe Prokuroria Themelore në Prizren ka konfirmuar ndalimin, duke theksuar se operatorit i është ndaluar puna në thërrmimin e gurit gëlqeror, pasi nuk ishte pajisur me vazhdimin e lejes mjedisore.

Ndërkohë, kompania ka shprehur kundërshtimin e saj ndaj vendimit, ndërsa çështja pritet të ketë zhvillime të mëtejshme në ditët në vijim.

Burimi: Klan Kosova

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