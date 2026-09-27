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Futbolli ne Kosove

Ndeshja ishte e barabartë, Austria i shfrytëzoi gabimet tona

· 3 min lexim
Ndeshja ishte e barabartë, Austria i




September 27, 2026

Futbolli.info

Ndeshja ishte e barabartë, Austria i shfrytëzoi gabimet tona




4 minutes ago




futbolliinfo

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda ka folur pas humbjes nga Austria. Kosova u mposht 3-1 nga Austria në Vjenë.

Foda u deklarua pas ndeshjes, duke thënë se ishte i kënaqur me lojtarët dardanë.

“Skuadra nuk u dorëzua kurrë dhe deri në fund u përpoq ta përmbyste ndeshjen. Nëse shikojmë vetëm statistikat, ndeshja ishte e barabartë. Por Austria ishte jashtëzakonisht e mirë në shfrytëzimin e gabimeve tona. Shpejtësia e tyre, lëvizjet dhe kalimet nga mbrojtja në sulm ishin shumë të mira”, tha ai pas ndeshjes.


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