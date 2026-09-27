Ndeshja ishte e barabartë, Austria i shfrytëzoi gabimet tona
Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda ka folur pas humbjes nga Austria. Kosova u mposht 3-1 nga Austria në Vjenë.
Foda u deklarua pas ndeshjes, duke thënë se ishte i kënaqur me lojtarët dardanë.
“Skuadra nuk u dorëzua kurrë dhe deri në fund u përpoq ta përmbyste ndeshjen. Nëse shikojmë vetëm statistikat, ndeshja ishte e barabartë. Por Austria ishte jashtëzakonisht e mirë në shfrytëzimin e gabimeve tona. Shpejtësia e tyre, lëvizjet dhe kalimet nga mbrojtja në sulm ishin shumë të mira”, tha ai pas ndeshjes.