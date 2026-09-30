Në Prishtinë mbahet nata e 15-të e protestës “Jo në emrin tim”
Në Prishtinë po mbahet sonte, më 30 shtator, protesta e radhës kundër vendimit të Gjykatës Speciale ndaj ish-drejtuesve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Kjo është nata e 15-të e protestës me moton “Jo në emrin tim”, e cila po zhvillohet në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë.
Protestuesit po kundërshtojnë aktgjykimin e Gjykatës Speciale ndaj ish-drejtuesve të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Më 16 shtator 2026, Gjykata Speciale i shpalli fajtorë në shkallë të parë Thaçin, Veselin, Selimin dhe Krasniqin dhe u shqiptoi dënime me burgim.
Protesta “Jo në emrin tim” ka vazhduar për 15 net radhazi në qendër të Prishtinës, me pjesëmarrës që shprehin kundërshtimin e tyre ndaj vendimit të gjykatës.
Tubimet janë zhvilluar në sheshin “Skënderbeu”, ndërsa protestuesit kanë përsëritur qëndrimet e tyre në mbështetje të ish-drejtuesve të UÇK-së dhe kundër aktgjykimit të shkallës së parë.
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