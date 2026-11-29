Nelson Hysa nuk ia del, dorëzohet në raundin e dytë përballë Kabayel
Nelson Hysa është dorëzuar në raundin e dytë përballë boksierit gjerman, Agit Kabayel për peshat e rënda në WBC. Një dëmtim në krahun e djathtë ka bërë që boksieri shqiptar ta kishte të pamundur të vazhdonte më tej në “Merkur Spiel-Arena” në Duseldorf.
Në një moment Hysa eci drejt qoshes me atë që dukej të ishte një dëmtim në dorën e djathtë, bërryl ose shpatull, u rikthye derisa stafi i tij hodhi një peshqir në shenjë dorëzimi.
Kështu, Agit Kabayel fitoi me një nokaut teknik në raundin e dytë ndaj sfiduesit nr. 16. Prmirësoi rezultatin në 28-0, ndërsa Hysa, në ditën e pavarësisë së Shqipërisë, humbi për herë të parë pas 25 fitoreve.
“Më jepni emrat e mëdhenj”, tha Kabayel. “Ndoshta Daniel (Dubois). Ndoshta Filip (Hrgovic). Ndoshta fituesi i Tyson Fury dhe Anthony Joshua”.
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