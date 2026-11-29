Reali shembet mes polemikave në Bernabeu, Bellingham përjashtohet
Real Madridi pësoi një humbje tronditëse në ndeshjen e raundit të 14-të të sezonit të ligës. Ekipi i Mourinhos humbi 1-2 në Bernabeu ndaj Alaves falë golave të Martinez në minutën e 22-të dhe Perez, i cili shënoi nga afër në minutën e 61-të.
Goli i Mbappé në minutën e 69-të nuk ishte i mjaftueshëm për të parandaluar humbjen e Blancos, të cilët gjithashtu përjetuan parakalimin e Atlético Madrid në renditje dhe rrezikojnë të bien përsëri gjashtë pikë larg Barcelonës.
Pati protesta në fund për një penallti që fillimisht u dha dhe më pas u anulua pas një rishikimi. Bellingham u përjashtua me një karton të dytë të verdhë, të dytin për simulim. Real Madridi mbetet me 33 pikë. Alaves vazhdon të surprizojë, duke u ngjitur në vendin e tetë me 19 pikë.
Ende nuk ka komente. Bëhuni i pari që komenton.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.