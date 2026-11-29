ThuLa është rikthyer, Interi i përgjigjet Lazios
Java e 13-të e Srisë A, solli një tjetër fitore dhe një tjetër portë të pastër për Interin, i cili e mposhti Genoan me rezultatin 4-0. Zikaltërit e mbyllën ndeshjen në më pak se gjysmë ore (nga minuta e 29-të deri në të 54-tën), duke rizbuluar efektivitetin e Thu-La: dy gola nga Thuram dhe një gol nga Lautaro.
Zikaltërit nisën mirë sfidën, Dimarco dhe Carlos Augusto (i cili goditi shtyllën) ishin pranë marrjes së epërsisë, por më pas Genoa mori kontrollin në San Siro, Provedelit iu desh të bënte dy pritje të rëndësishme.
Në momentin më të keq, megjithatë, Interi mori epërsinë nëpërmjet kapitenit të tyre: Lautaro shfrytëzoi asistin e Diouf dhe firmosi për 1-0 nga brenda zonës. Goli e ndryshon plotësisht lojën, me Genoan që zhduket gradualisht nga fusha dhe zikaltërit në kontroll: Lautaro jep asistin për golin e dytë të Thuram (40′), goli i tretë i Dimarcos anulohet.
Sucic u tregua i pagabueshëm nga penalltia, duke e dërguar Bijloë në anën e gabuar në kohën shtesë (48′), duke e bërë rezultatin 3-0 në pjesën e parë. Në minutën e 54-të Barella krosoi për Thuram, i cili kompletoi dopietën, duke e çuar numrin e golave të tij në Serie A në tetë.
Më pas ritmi u ngadalësua në San Siro, deri në minutat e fundit, kur Jones dhe Zielinski iu afruan sigurimit të një fitoreje me pesë gola për Interin. Kishte vend edhe për lojtarin e Interit U23, Lavelli, por nuk pati emocione të tjera. Ndeshja përfundoi 4-0 për zikaltërit, të cilët i përgjigjen Lazios.
Chivu tani ka 32 pikë, tre pikë pas Gattusos dhe aktualisht është në vendin e dytë. Genoa, nga ana tjetër, ka 16 pikë.
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