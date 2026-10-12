Nga këshilltare në BKH në krye të Burgjeve: Kush është Sadleva Bodo që zëvendëson Adriatik Kupin
Sadleva Bodo pritet të emërohet Drejtoreshë e Përgjithshme e Burgjeve, duke marrë drejtimin e sistemit penitenciar pas dorëheqjes së Adriatik Kupit, i cili u largua nga detyra pas vetëm shtatë muajsh në krye të këtij institucioni.
Bodo vjen nga Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH), ku për pesë vite ka shërbyer si këshilltare ligjore e drejtorit të kësaj strukture të posaçme, fillimisht pranë Aida Hajnajt dhe më pas nën drejtimin e Joni Ketës. Më herët, nga maji i vitit 2018 deri në gusht 2021, ajo ka drejtuar Drejtorinë e Integrimit Europian dhe Asistencës në Ministrinë e Brendshme, përfshirë periudhën kur ky institucion drejtohej nga Fatmir Xhafaj.
Sipas të dhënave, tri ditë përpara daljes së emrit të saj si kandidate kryesore, më 9 tetor, Bodo ka zhvilluar një takim privat me Kryeministrin Edi Rama në ambientet e Kryeministrisë. E lindur më 29 janar 1988, ajo është diplomuar për Drejtësi në Universitetin e Tiranës dhe ka kryer studime pasuniversitare në SHBA e Holandë. Sadleva Bodo pritet të marrë zyrtarisht detyrën të mërkurën, më 14 tetor.
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