Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,704 ▼0.02%
DOW 51,350 ▼0.31%
NASDAQ 26,939 ▲0.01%
NAFTA 92.84 ▼1.87%
ARI 4,330 ▲0.73%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $84,551 ▲ +0.94% ETH $2,718 ▲ +2.3% XRP $1.5991 ▲ +7.53% SOL $120.9300 ▲ +5.82%
S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 92.84 ▼1.87 % ARI 4,330 ▲0.73 % S&P 500 7,704 ▼0.02 % DOW 51,350 ▼0.31 % NASDAQ 26,939 ▲0.01 % NAFTA 92.84 ▼1.87 % ARI 4,330 ▲0.73 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
KQZ pret Kuvendin, Celibashi kërkon rreth 300 punonjës shtesë për zgjedhjet vendore Gërvalla: Ligjin për Byronë e nisëm për në Zyrën e Kryeministrit Hetimi për vdekjen e Mazonakis: hetuesi kërkon të dhënat telefonike të dy mjekëve të akuzuar Kërkohet paraburgim për dy fajdexhinj nga Rahoveci Toshkovski: ‘Qyteti i Sigurt’ nga 12 tetori aktivizohet edhe në Ohër, Strugë, Kërçovë dhe Dibër
Menu
Serbia

Nga sot ndalohet “fushata funksionare” në mediat serbe: 30 ditë para zgjedhjeve të 25 tetorit

· 2 min lexim
Ndërtesa e Kuvendit të Serbisë në Beograd. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.5)

Nga sot, 25 shtatori, mediat elektronike në Serbi nuk mund të raportojnë për të ashtuquajturën “fushatë funksionare” — aktivitetet zyrtare publike ku marrin pjesë funksionarë publikë që janë kandidatë në zgjedhje, si inaugurime objektesh apo fillime ndërtimesh — sipas Ligjit për mediat elektronike (neni 62), shkruan agjencia UNS.

Ndalimi fillon 30 ditë para zgjedhjeve parlamentare të parakohshme të caktuara më 25 tetor; shkelja dënohet me gjoba nga 500.000 deri në 2.000.000 dinarë.

Ligji përcakton edhe rregulla të tjera për procesin zgjedhor: mediat duhet t’i japin hapësirë pa diskriminim të gjitha listave në programin parazgjedhor; reklamimi politik lejohet vetëm në blloqet zgjedhore; mediat duhet të publikojnë paraprakisht tarifat e reklamimit, të barabarta për të gjithë; për sondazhet duhet të tregojnë porositësin, metodologjinë, numrin e të anketuarve, marzhin e gabimit dhe datën e zhvillimit.

Shërbimet publike mediatike RTS dhe RTV duhet të sigurojnë përfaqësim të lirë dhe të barabartë për të gjitha subjektet politike; REM-i ndalon fushatën negative dhe privilegjimin e pushtetit; funksionarët dhe kandidatët nuk mund të paraqiten si moderatorë, prezantues apo gazetarë gjatë fushatës; REM-i mund të nisë procedurë hetimore brenda 48 orësh për shkelje të mundshme gjatë fushatës.

Burimi: Danas / UNS

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu