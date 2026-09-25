Nga sot ndalohet “fushata funksionare” në mediat serbe: 30 ditë para zgjedhjeve të 25 tetorit
Nga sot, 25 shtatori, mediat elektronike në Serbi nuk mund të raportojnë për të ashtuquajturën “fushatë funksionare” — aktivitetet zyrtare publike ku marrin pjesë funksionarë publikë që janë kandidatë në zgjedhje, si inaugurime objektesh apo fillime ndërtimesh — sipas Ligjit për mediat elektronike (neni 62), shkruan agjencia UNS.
Ndalimi fillon 30 ditë para zgjedhjeve parlamentare të parakohshme të caktuara më 25 tetor; shkelja dënohet me gjoba nga 500.000 deri në 2.000.000 dinarë.
Ligji përcakton edhe rregulla të tjera për procesin zgjedhor: mediat duhet t’i japin hapësirë pa diskriminim të gjitha listave në programin parazgjedhor; reklamimi politik lejohet vetëm në blloqet zgjedhore; mediat duhet të publikojnë paraprakisht tarifat e reklamimit, të barabarta për të gjithë; për sondazhet duhet të tregojnë porositësin, metodologjinë, numrin e të anketuarve, marzhin e gabimit dhe datën e zhvillimit.
Shërbimet publike mediatike RTS dhe RTV duhet të sigurojnë përfaqësim të lirë dhe të barabartë për të gjitha subjektet politike; REM-i ndalon fushatën negative dhe privilegjimin e pushtetit; funksionarët dhe kandidatët nuk mund të paraqiten si moderatorë, prezantues apo gazetarë gjatë fushatës; REM-i mund të nisë procedurë hetimore brenda 48 orësh për shkelje të mundshme gjatë fushatës.
Burimi: Danas / UNS
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