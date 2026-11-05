Nicolas Cage luan kreun e bandës së burgut në «The Brand»: filmi i ri kriminal bazohet në artikullin e David Grann
Aktori do të jetë Carter Briggs në dramën kriminale për bandën e burgut të San Quentin-it; përkrah tij luajnë Alexander Ludwig, Maria Bakalova dhe Gabriel Basso, në regjinë e Vincent Grashaw.
JoBlo, duke cituar Deadline, njofton se Nicolas Cage ka nënshkruar për rolin kryesor në «The Brand», një film kriminal i vërtetë për bandën e burgut Aryan Brotherhood në San Quentin. Cage do të luajë Carter Briggs, kreun e frikshëm të bandës dominuese të bardhë në burgun e San Quentin-it.
Përkrah tij, Alexander Ludwig luan Taylor Hartman, një të dënuar me burgim të përjetshëm të ri, të cilin Briggs e merr nën krahë. Kur autoritetet përpiqen ta shpërbëjnë bandën duke i transferuar anëtarët e saj në gjithë vendin, ata pa dashje e përhapin perandorinë kriminale përtej mureve të burgut. Taylor ngrihet në pushtet dhe kërkon një të ardhme me Lilly-n, të luajtur nga Maria Bakalova, por ndahet mes asaj të ardhmeje dhe besnikërisë ndaj Carter-it, ndërsa dhuna rritet.
Në kast janë edhe Gabriel Basso, roli i të cilit nuk është zbuluar ende, dhe Maria Bakalova si Lilly. Filmi do të drejtohet nga Vincent Grashaw, i njohur për «Gangland», me skenar nga Alessandro Camon, i njohur për «The Messenger», dhe bazohet në artikullin e New Yorker-it të David Grann, autorit pas «Killers of the Flower Moon».
Regjisori Grashaw tha se e tërheq mundësia për ta trajtuar historinë e burgut nga një perspektivë e freskët, e bazuar te personazhet dhe realiteti i asaj bote. Producenti Anthony Mastromauro e quajti filmin «një histori epike gangsterësh» për ngritjen e bandave të burgjeve në epokën e burgosjes masive, ndërsa producenti Nathan Klingher tha se filmi po lançohet në AFM (American Film Market). Prodhimi është i Identity Media Production dhe Gramercy Park Media.
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