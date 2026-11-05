Qeveria ukrainase zgjeron mbrojtjen ajrore private: ndërmarrjet do të mbrojnë edhe objektet e kompanive të tjera
Kabineti i Ministrave miratoi gjashtë ndryshime në projektin eksperimental të mbrojtjes ajrore private, nga mbrojtja e objekteve të kompanive të tjera te përfshirja e avionëve me pilot dhe ulja e moshës së anëtarëve të grupeve në 18 vjeç.
Kabineti i Ministrave i Ukrainës zgjeroi mundësitë e pjesëmarrjes së ndërmarrjeve në projektin e mbrojtjes ajrore private dhe ndryshoi rregullat e funksionimit të tij. Vendimi, i hartuar me nismën e Ministrisë së Mbrojtjes, u miratua në mbledhjen e qeverisë, siç njofton ArmyInform duke iu referuar Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës. Ndryshimet synojnë të forcojnë aftësitë e mbrojtjes ajrore ukrainase në kushtet e shtimit të sulmeve ajrore ruse mbi objektet e infrastrukturës kritike.
Sipas vendimit, gjashtë janë risitë kryesore: së pari, ndërmarrjet që tashmë marrin pjesë në projekt do të mund të mbrojnë jo vetëm objektet e tyre, por edhe objektet e kompanive të tjera me kontratë; së dyti, ndërmarrjet e autorizuara do të mund t’ia kalojnë njëra-tjetrës mjetet e mbrojtjes ajrore në përdorim, me vendim të përbashkët me komandën e Forcave Ajrore; së treti, u zgjeruan kriteret e pjesëmarrjes — u shtuan statusi i rezidentit të Defence City dhe/ose përcaktimi i ndërmarrjes nga Ministria e Mbrojtjes si kritikisht e rëndësishme; së katërti, parashikohet mundësia e përfshirjes së avionëve me pilot në grupet e mbrojtjes ajrore; së pesti, u zgjerua përdorimi i dronëve interceptues, duke rregulluar përdorimin nga ndërmarrjet të kokave luftarake dhe detonatorëve elektrikë; së gjashti, pragu i moshës për anëtarët e grupeve të mbrojtjes ajrore të ndërmarrjeve u ul nga 21 në 18 vjeç.
Parimi i funksionimit mbetet i pandryshuar: mbrojtja ajrore private vepron nën kontrollin e komandës ushtarake dhe është pjesë e sistemit të unifikuar të mbrojtjes ajrore të Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Projekti eksperimental zbatohet në bazë të vendimit të Kabinetit të Ministrave nr. 1506 të 19 nëntorit 2025. Qëllimi i tij është t’u japë ndërmarrjeve mundësinë të mbrojnë shtesë punonjësit, kapacitetet prodhuese dhe objektet e energjetikës, që bëhen rregullisht shënjestër e dronëve rusë, dhe të rrisin shpejt aftësitë e mbrojtjes ajrore pa ngarkesë shtesë mbi njësitë e mbrojtjes ajrore të Forcave të Mbrojtjes. Në projektin eksperimental janë përfshirë gati 100 ndërmarrje.
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