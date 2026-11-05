Sulmi rus me 128 dronë gjatë natës plagos katër persona në Dnipro dhe në rajonin e Kievit
Dronët rusë goditën Dnipro-n dhe Samar-in në rajonin e Dnipropetrovskut, ku u plagosën tre persona, dhe infrastrukturën logjistike në rrethin e Buchës, ku u plagos një burrë; Forcat Ajrore ukrainase rrëzuan ose shtypën 105 nga 128 dronët e lëshuar gjatë natës.
Natën e 5 nëntorit Rusia sulmoi Ukrainën me dy raketa të drejtuara Kh-35, të lëshuara nga Deti i Zi, dhe 128 dronë goditës të tipit Shahed, 65 prej tyre reaktivë. Kështu njofton ArmyInform, duke iu referuar Forcave Ajrore të Ukrainës. Sulmin e zmbrapsën aviacioni, trupat raketore kundërajrore, njësitë e luftës elektronike dhe të sistemeve pa pilot, si edhe grupet e lëvizshme të zjarrit. Deri në orën 08:00 mbrojtja ajrore kishte rrëzuar ose shtypur 105 dronë Shahed — 48 prej tyre reaktivë — si dhe dronë të tipit “Gerbera” dhe të tipeve të tjera. U regjistruan goditje në 18 lokacione dhe rrëzim mbetjesh në 9 lokacione, ndërsa disa dronë ishin ende në ajër dhe puna luftarake vijonte.
Në Dnipro dhe Samar dronët rusë sulmuan gjatë natës të dy qytetet. Tre persona u plagosën në Dnipro, ku mori zjarr çatia e një shtëpie private dhe garazhe private, ndërsa zjarre shpërthyen edhe në objekte të infrastrukturës kritike. Shërbimet e emergjencës mbërritën në vendngjarje. Kështu njoftoi kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha, siç raporton Reuters. Të plagosurit morën ndihmë mjekësore në vend dhe refuzuan shtrimin në spital, ndërsa mbrojtja ajrore rrëzoi 30 dronë mbi rajonin e Dnipropetrovskut.
Në rajonin e Kievit armiku goditi infrastrukturën logjistike. Në rrethin e Buchës shpërtheu zjarr dhe një burrë u plagos, pa të vdekur. Zjarri u lokalizua, ndërsa zjarrfikësit e Buchës dhe të rretheve të tjera po punonin me forca shtesë, duke vijuar shuarjen e vatrave dhe rrëzimin e konstruksioneve. Kështu njoftoi Shërbimi Shtetëror i Emergjencave (DSNS), siç raporton ArmyInform.
The Kyiv Independent përmblodhi bilancin e natës: sulmet ruse me dronë plagosën gjithsej katër persona në rajonet e Dnipropetrovskut dhe të Kievit dhe shkaktuan zjarre në objekte infrastrukture.
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