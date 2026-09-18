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Serbia

Nis faza e dytë e stërvitjes së përbashkët taktike të Ushtrisë së Serbisë “Pobednik 2026”

Ministria e Mbrojtjes: njësitë e Forcave Tokësore kryejnë ushtrime sulmuese në disa lokacione; stërvitja zgjat deri në javën e parë të tetorit

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Tanke të Ushtrisë së Serbisë në stërvitjen Sloboda 2019 (foto ilustruese)
Foto ilustruese: tanke të Ushtrisë së Serbisë në stërvitjen 'Sloboda 2019' (Foto: Srđan Popović / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Në kuadër të fazës së dytë të stërvitjes së përbashkët taktike me qitje luftarake “Pobednik 2026”, njësitë e Forcave Tokësore të Serbisë po kryejnë në disa lokacione ushtrime për operacione luftarake sulmuese, njoftoi sot Ministria e Mbrojtjes.

Njësitë kanë marshuar me mjete luftarake nga lokacionet e paqes në zonat e detyrës, me masa mbrojtëse dhe operacione luftarake në kushte të ndryshme, ditë e natë.

Theksi vihet në vendosjen e pranisë ushtarake në një territor të caktuar, kontrollin e territorit, mbikëqyrjen e komunikacioneve rrugore dhe objekteve me rëndësi, si dhe në procedurat e veprimit në mjedis civil.

Qëllimi, sipas Ministrisë, është përmirësimi dhe verifikimi i gatishmërisë për detyra marshimi, si dhe përdorimi i armatimit të ri dhe pajisjeve të vëzhgimit që u japin komandave mundësi të reja për pasqyrën e situatës në terren.

Stërvitja nisi në fund të gushtit dhe zgjat deri në javën e parë të tetorit. Aktivitetet e deritanishme, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, konfirmuan nivel të lartë të stërvitjes, gatishmërisë dhe profesionalizmit të pjesëtarëve të Ushtrisë së Serbisë.

Burimi: Danas

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